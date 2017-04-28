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Гурцкая и Лоза попали в черный список украинского сайта "Миротворец"

Культура
28 апреля, 6:53 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 28, апреля. /ТАСС

Артистов обвинили "в незаконном пересечении госграницы Украины" и в поддержке воссоединения Крыма с Россией

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© Александр Щербак/ТАСС

КИЕВ, 28 апреля. /ТАСС/. Российские эстрадные исполнители Диана Гурцкая и Юрий Лоза попала в черный список украинского экстремистского сайта "Миротворец".

Согласно информации размещенной на ресурсе, их обвинили "в незаконном пересечении госграницы Украины" и концертной деятельности на территории Крыма, а также за поддержку воссоединения полуострова с Россией.

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На сайте "Миротворец" уже размещены данные других российских исполнителей, посещавших Крым после его воссоединения с Россией. В частности, Валерия Леонтьева, Стаса Пьехи, Юлианны Карауловой, Татьяны Липницкой (известна под псевдонимом Бьянка) и Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Киеве.

В черный список этого сайта также включен российский режиссер Карен Шахназаров, которого обвинили в "манипулировании общественно значимой информацией и вмешательстве в дела суверенного государства". Сам Шахназаров назвал ситуацию глупостью и фантазиями. В списке значится и американский актер Стивен Сигал, получивший в ноябре 2016 года гражданство РФ.

Сайт "Миротворец", связанный с депутатом Верховной рады и советником главы МВД Антоном Геращенко, изначально был создан для установления личностей ополченцев или людей, помогающих им. В мае 2016 года вокруг сайта разгорелся скандал из-за публикации персональных данных около 5 тыс. журналистов, получавших аккредитацию в провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Среди них были сотрудники агентств RT, ТАСС, "Би-би-си", Reuters, Agence France-Presse, СNN, Bloomberg, Al Jazeera, Associated Press, Independent, Libération и других средств массовой информации.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6%, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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