Стивен Сигал попал в черный список украинского сайта "Миротворец"

КИЕВ, 26 апреля. /ТАСС/. Украинский экстремистский сайт "Миротворец" за посещение Крыма внес в черный список актера Стивена Сигала, получившего в ноябре 2016 года гражданство РФ.

В качестве причин такого действия указаны незаконное пересечение государственной границы Украины, а также поддержка воссоединения Крыма с Россией. Кроме того, администрация ресурса обвинила Сигала "пособничестве оккупантам".

Ранее 26 апреля также за посещение Крыма список "Миротворца" пополнили артисты Валерий Леонтьев и Нюша (Анна Шурочкина).

Кроме того, на этом сайте уже размещены данные других исполнителей, посещавших Крым после его воссоединения с Россией: Стаса Пьехи, Юлианны Карауловой, Татьяны Липницкой (известна под псевдонимом Бьянка), Ирины Аллегровой, рэпера Давида Нуриева (известного как Птаха), Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Киеве, рэпера Басты и прочих. Также в список попал и российский режиссер Карен Шахназаров, которого обвинили в "манипулировании общественно значимой информацией и вмешательстве в дела суверенного государства".

Сайт "Миротворец", связанный с депутатом Верховной рады и советником главы МВД Антоном Геращенко, изначально был создан для установления личностей ополченцев или людей, помогающих им. В мае 2016 года вокруг сайта разгорелся скандал из-за публикации персональных данных около 5 тыс. журналистов, получавших аккредитацию в провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Среди них были сотрудники агентств RT, ТАСС, Би-би-си, Рейтер, Франс пресс, Си-эн-эн, Блумберг, "Аль-Джазира", Ассошиэйтед пресс, газет "Индепендент", "Либерасьон" и других средств массовой информации.

Наиболее трагический инцидент, связанный с деятельностью данного сайта, произошел в апреле 2015 года, когда через несколько дней после публикации личных данных, в том числе домашнего адреса, рядом со своим домом в Киеве был застрелен журналист и писатель Олесь Бузина.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.