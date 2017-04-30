Украинский сайт "Миротворец" внес в черный список Диму Билана

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КИЕВ, 30 апреля. /ТАСС/. Российский певец Дима Билан внесен в черный список украинского экстремистского сайта "Миротворец" за "незаконное пересечение государственной границы Украины" и осуществление концертной деятельности на территории Крыма в 2016 году.
Ранее в черный список сайта попали такие российские исполнители, как Диана Гурцкая и Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Стас Пьеха, Юлианна Караулова, Татьяна Липницкая (известна под псевдонимом Бьянка), а также Юлия Самойлова, которая должна была представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Киеве.
В него был включен и российский режиссер Карен Шахназаров, которого обвинили в "манипулировании общественно значимой информацией и вмешательстве в дела суверенного государства", а также американский актер Стивен Сигал, получивший в ноябре 2016 года гражданство РФ.
Сайт "Миротворец", связанный с депутатом Верховной рады и советником главы МВД Антоном Геращенко, изначально был создан для установления личностей ополченцев или людей, помогающих им. В мае 2016 года вокруг сайта разгорелся скандал из-за публикации персональных данных около 5 тыс. журналистов, получавших аккредитацию в провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Среди них были сотрудники RT, ТАСС, Reuters, AFP, CNN, Bloomberg, Associated Press, Би-би-си, Al Jazeera, газет Independent, Liberation и других средств массовой информации.
Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7 и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.