Путин и Медведев поздравили Владимира Этуша с 95-летием

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил с 95-летием артиста театра и кино, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии РФ Владимира Этуша. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Ваш жизненный и профессиональный путь заслуживает самого искреннего уважения. Вы с честью прошли фронтовыми дорогами Великой Отечественной, а после войны посвятили себя искусству, состоялись как яркий, самобытный, творчески востребованный артист. И конечно, особо отмечу вашу многолетнюю педагогическую, наставническую деятельность, уникальный личный вклад в подготовку талантливой смены", - говорится в поздравительной телеграмме.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил редкий драматический и комедийный талант Этуша, сообщает пресс-служба кабмина.
"Уверен, что сегодня этот замечательный юбилей отмечаете не только вы, ваши коллеги, ученики и преданные друзья. С вами в этот день - сердца миллионов зрителей, которые искренне любят вас. Ведь вы - совершенно особенный артист, в котором гармонично сочетаются редкий драматический и комедийный талант, неподдельная искренность, эмоциональность и обаяние. Эти уникальные качества помогают вам многие годы блистать и в кинематографе, и на сцене знаменитого театра имени Евгения Вахтангова, радовать людей разнообразием образов", - говорится в поздравительной телеграмме.
Премьер-министр также подчеркнул, что каждая из сыгранных Этушом ролей "созданы с невероятной элегантностью и изяществом, неповторимы и эталонны, и потому всегда оставляют яркий след в сердцах зрителей".
День рождения Этуш отметит обычным рабочим днем в театре имени Евгения Вахтангова и сыграет главную роль в спектакле "Бенефис".
Владимир Этуш родился в Москве в 1922 году. В 1941 году поступил вольнослушателем в Щукинское училище. В военные годы был добровольцем на фронте. Воевал в горах Кабарды и Осетии, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону и Украины.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени и медалями. В 1944 году в связи с тяжелым ранением был демобилизован. В 1945 году окончил Театральное училище имени Щукина и был принят в труппу Московского театра имени Евгения Вахтангова.