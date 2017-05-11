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В Киеве начался второй полуфинал "Евровидения"

Культура
11 мая, 22:18 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 11, мая. /ТАСС

На сцену выйдут артисты из Македонии, Мальты, Нидерландов, Сербии, Дании, Румынии, Венгрии, Австрии, Ирландии, Швейцарии, Эстонии, Израиля, Болгарии, Сан-Марино, Литвы, Хорватии, Норвегии и Белоруссии

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КИЕВ, 11 мая. /ТАСС/. Второй полуфинал"Евровидения" начался на сцене Международного выставочного центра Киева. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

Сегодня на сцене

Во втором полуфинале на сцену выйдут конкурсанты из Македонии, Мальты, Нидерландов, Сербии, Дании, Румынии, Венгрии, Австрии, Ирландии, Швейцарии, Эстонии, Израиля, Болгарии, Сан-Марино, Литвы, Хорватии, Норвегии и Белоруссии. В финал конкурса по итогам голосования попадут десять из них.

Среди конкурсантов должна была оказаться и российская исполнительница Юлия Самойлова. Однако Киев отказался пропустить ее на территорию Украины из-за выступления в Крыму. От последовавших на этом фоне предложений Европейского вещательного союза организовать видеомост для Самойловой из Москвы или заменить конкурсанта Россия отказалась, а 13 апреля Первый канал заявил, что отказывается и от самой трансляции "Евровидения".

Билеты не распроданы

Зал Международного выставочного центра рассчитан на 7,5 тысяч зрителей, но заполнен не полностью - организаторам не удалось продать все билеты, более того, количество непроданных исчислялось сотнями.

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Для исправления ситуации в день второго полуфинала официальный сервис продажи билетов предлагал их со скидками до 80% Цены были снижены на все сектора, кроме самого дорого. Стоимость билета начиналась от 499 гривен (около $19). Официальный исполнительный продюсер "Евровидения" Александр Харебин Facebook назвал сложившуюся ситуацию "полным провалом организаторов".

Проблема с продажей билетов на первый полуфинал также имела место. Всего за несколько часов до его начала на сайте распространителя были доступны несколько сотен билетов различной стоимость и в различных секторах зрительного зала.

Уже в финале

Первый полуфинал прошел 9 мая. В нем приняли участие 18 конкурсантов. Победителями стали представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии. Право претендовать на победу потеряли Албания, Чехия, Финляндия, Грузия, Исландия, Латвия, Черногория, Словения.

Финал "Евровидения" пройдет 13 мая. По правилам конкурса в нем примут участие победители полуфиналов, а также представители пяти основных спонсоров "Евровидения" - Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии - и принимающей страны. Победитель "Евровидения" получит приз в виде хрустального микрофона. Следующий конкурс будет проведен в одном из городов страны-победительницы.

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