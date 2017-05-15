Прощание с народной артисткой РФ Ириной Карташевой пройдет 17 мая в Театре имени Моссовета

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Прощание с народной артисткой РФ Ириной Карташевой, скончавшейся на 95-м году жизни, пройдет 17 мая в в Театре имени Моссовета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.
"Прощание с Ириной Карташевой состоится 17 мая в нашем театре, оно начнется в 11:00 мск, - уточнили в пресс-службе. - Потом состоится отпевание в одном из московских храмов. Актриса будет кремирована, похороны состоятся позже на Ваганьковском кладбище".
Как ранее сказали в театре, Ирина Карташева была их старейшей актрисой. Несмотря на тяжелую болезнь, Карташева "играла практически до самого последнего времени - еще полгода назад она выходила на сцену". В театре добавили, что актриса была занята в большинстве спектаклей. Это, в частности, трилогия по Чехову, которую поставил Андрей Кончаловский, постановка грибоедовского "Горя от ума".