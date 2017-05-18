Минкультуры не планирует повышать цены на билеты на голливудские фильмы

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Пресс-служба Министерства культуры РФ пояснила слова главы ведомства Владимира Мединского, касающиеся протекционистских мер в поддержку отечественного кино. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь главы ведомства Ирина Казначеева, "ни о каком повышении цен на билеты на иностранное кино вообще речь не шла".

Ранее некоторые СМИ сообщили, что министр культуры, выступая 17 мая в Госдуме в рамках "правительственного часа", ответил на претензию депутата и режиссера Владимира Бортко. По словам министра, "сейчас билет на голливудский и отечественный фильмы стоят одну и ту же сумму - 230 рублей".

"Ни о каком повышении цен на билеты на иностранное кино вчера в Думе вообще речь не шла, - пояснила пресс-секретарь министра. - Предмет встревоженности отсутствует - достаточно ознакомиться со стенограммой "парламентского часа". По словам Казначеевой, министр в полемике с Бортко "на самом деле говорил о разумной необходимости протекционистских мер в поддержку отечественного кино".

"Если наше кино нам нужно, значит, надо ему помогать, - добавила пресс-секретарь. - Можно вспомнить среди иных инициатив и идеи квотирования - как у французских коллег. Это не новость - это твердая позиция министра с 2012 года, которой он последовательно придерживается и которая приносит скромные, но системные и заметные результаты".

В Минкультуры вспомнили последние успехи российского кино - показатели "Экипажа", "Викинга" и "Притяжения".

К примеру, фильм "Время первых" принес 600 млн рублей кассовых сборов, "в конкуренции с "Форсажем" - это очень хорошо, при том, бюджет всего нашего фильма равен четырем минутам бюджета "Форсажа".

"Да, точечная поддержка государства в разных форматах во всех этих успехах сыграла свою роль - это наша сознательная политика, - сказала пресс-секретарь министра. - Но этого мало, забота государства - обеспечить условия, чтобы наш кинобизнес сам стал конкурентоспособен. В том числе и при помощи госпротекционизма, которого у нас, увы, очень очень мало".