Твин Пикс наяву: как на самом деле выглядят места, где снимался культовый сериал

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Один из самых любимых телесериалов 1990-х — "Твин Пикс" Дэвида Линча и Марка Фроста — вернется на экраны в воскресенье, 21 мая. Одноименный городок, где разворачивается действие сериала, хоть и кажется настоящим, на самом деле вымышлен — "Твин Пикс" снимали в нескольких населенных пунктах, разбросанных по штату Вашингтон. ТАСС предлагает читателям сравнить, как эти места выглядят на самом деле и как они представлены в сериале.
Кликните на фото, чтобы увидеть, как то или иное место выглядело в сериале 25-летней давности
• Легендарный водопад Сноквалми, который знает каждый поклонник "Твин Пикса". Рядом с ним расположена гостиница Salish Lodge & Spa — именно ее фасад использовался в съемках. Поклонникам сериала это здание известно как отель Great Nothern, где жил специальный агент ФБР Дейл Купер, приехавший в Твин Пикс расследовать убийство Лоры Палмер.
• Школа экстремального вождения DirtFish расположилась в небольшом здании прямо у опушки леса. В 1990-е здесь был офис фирмы, продающей пиломатериалы в городе Сноквалми. Ну а в "Твин Пиксе" это здание служило офисом шерифа Гарри С. Трумена.
• Копия внедорожника шерифа Трумена стоит рядом со зданием, где по сюжету располагался его офис.
• Закусочная Twede's Cafe в местечке Норт-Бенд стала прототипом для дайнера Double R — места, куда любили захаживать жители Твин Пикса.
• Главное угощение Double R — вишневый пирог с кружкой черного кофе. По словам агента Купера, напиток "чертовски хороший... и горячий!".
• Музей железнодорожного транспорта Northwest в Сноквалми — еще одно место, где разворачивались события "Твин Пикса". В одном из вагонов по сюжету была обнаружена таинственная записка "Огонь, иди со мной".
• Птичка крапивник, сидящая на ветке ели, — один из символов "Твин Пикса". Именно она появляется в первом кадре заставки сериала.
• Обочина трассы Саут-Уэст Рейниг-роуд выглядит непривычно без знака "Добро пожаловать в Твин Пикс", на котором указано население — 51 201 человек.
Вернуться в этот вымышленный городок российские фанаты сериала смогут уже очень скоро — в России релиз продолжения состоится через сутки после премьеры в США.
В материале использованы фотографии ресурса filmpro.ru.
Артур Громов