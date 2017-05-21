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В Лос-Анджелесе простились с киноактером Олегом Видовым

Культура
21 мая, 2:53 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

На церемонии прощания присутствовали более 50 человек

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ВАШИНГТОН, 21 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Похороны известного советского и американского киноактера Олега Видова, скончавшегося на 74-м году жизни 16 мая, состоялись в субботу на кладбище Hollywood Forever в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Как сообщила ТАСС вдова Олега Видова Джоан Борстен, на церемонии присутствовали более 50 человек.

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Биография Олега Видова

"Все прошло очень эмоционально", - сказала вдова актера. "Я поведала о жизни Олега, присутствовали многие люди из его жизни, которые также брали слово, но старались быть краткими", - рассказала она.

Борстен добавила, что на похоронах присутствовал его сын "Сергей со своей невестой, приехала также и его мать". Она также отметила, что на церемонии прощания были только российские актеры. "Я намеренно не связывалась с нероссийскими актерами. Я подумала, что он должен быть в окружении поклонников", - добавила она.

Ранее Джоан Борстен рассказала ТАСС, что Видов скончался у себя дома в Уэстлейк-Вилидж близ Лос-Анджелеса, смерть наступила от "осложнений, связанных с раковым заболеванием". Она уточнила, что это заболевание было диагностировано у Видова в 2010 году в России. Он поехал навестить сына, а тот решил отправить отца на полное медицинское обследование. Врачи установили, что у знаменитого пациента множественная миелома.

Жизненный путь актера

Видов начал сниматься в кино в 1960 году, еще до поступления во ВГИК, и позже стал одним из самых популярных актеров своего поколения. Он сыграл главные роли в фильмах "Всадник без головы" и "Москва, любовь моя", снялся в таких популярных кинолентах, как "Метель", "Обыкновенное чудо", "Сказка о царе Салтане", "Джентльмены удачи", "Ватерлоо".

Еще живя в СССР, Видов немало снимался за рубежом, в том числе в Югославии. В 1985 году он переехал в США и стал работать в Голливуде, где его партнерами были, в частности Арнольд Шварценеггер, Микки Рурк, Уоррен Битти.

В 1988 году Видов вместе с женой занялся бизнесом и создал фирму по реставрации и распространению советских мультфильмов. Помогал ему в этом балетмейстер Михаил Барышников. Позже права на анимационную коллекцию партнеры уступили российскому бизнесмену Алишеру Усманову.

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