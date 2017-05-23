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Умер актер Роджер Мур

Культура
23 мая, 16:27 UTC+3

Сыгравший Джеймса Бонда актер скончался в возрасте 89 лет

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Материал из 1 страницы

Роджер Мур

© EPA/Rolf Vennenbernd

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Сыгравший Джеймса Бонда британский актер Роджер Мур скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщила газета Independent.

Дети актера, Дебора, Джоффри и Кристиан, опубликовали подтверждение этого сообщения на официальной странице Роджера Мура в Twitter. "С тяжелым сердцем мы должны поделиться ужасной новостью: наш отец, сэр Роджер Мур, умер сегодня. Мы опустошены", - говорится в сообщении.

 

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