Умер актер Роджер Мур

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Сыгравший Джеймса Бонда британский актер Роджер Мур скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщила газета Independent.

Дети актера, Дебора, Джоффри и Кристиан, опубликовали подтверждение этого сообщения на официальной странице Роджера Мура в Twitter. "С тяжелым сердцем мы должны поделиться ужасной новостью: наш отец, сэр Роджер Мур, умер сегодня. Мы опустошены", - говорится в сообщении.

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg — Sir Roger Moore (@sirrogermoore) 23 мая 2017 г.