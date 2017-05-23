Умер актер Роджер Мур

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Сыгравший Джеймса Бонда британский актер Роджер Мур скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщила газета Independent.
Дети актера, Дебора, Джоффри и Кристиан, опубликовали подтверждение этого сообщения на официальной странице Роджера Мура в Twitter. "С тяжелым сердцем мы должны поделиться ужасной новостью: наш отец, сэр Роджер Мур, умер сегодня. Мы опустошены", - говорится в сообщении.
With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg— Sir Roger Moore (@sirrogermoore) 23 мая 2017 г.