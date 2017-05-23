Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Спектакли в "Гоголь-центре" пройдут по расписанию, несмотря на обыски

Культура
23 мая, 19:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

Согласно информации, расположенной на сайте "Гоголь-центра", во вторник спектакли начнутся в 20:00 и 20:30 мск в большом и малом залах

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Спектакли "Мертвые души" и "Свобода №7" пройдут во вторник в "Гоголь-центре", несмотря не прошедшие ранее обыски, передает корреспондент ТАСС.

Зрители спокойно проходят в здание театра. Согласно информации, расположенной на сайте "Гоголь-центра", спектакли начнутся в 20:00 и 20:30 мск в большом и малом залах. Билетеры в "Гоголь-центре" сказали ТАСС, что оба спектакля должны состояться согласно расписанию.

Около театра в настоящий момент стоят три полицейских автозака, вдоль дороги около театра дежурят сотрудники полиции и натянута ограничительная лента, чтобы те, кто пришел поддержать руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова, не мешали проезду автотранспорта. На месте около театра остается около 40 человек.

Ранее актриса Чулпан Хаматова зачитала письмо актеров, которые поддержали Кирилла Серебренникова. "Мы, коллеги и друзья Кирилла Серебренникова, и театр "Гоголь-центр" потрясены сегодняшними событиями", - сказала она.

Обыски в квартире художественного руководителя "Гоголь-центра" режиссера Кирилла Серебренникова на Пречистенке и в здании театра на улице Казакова провели следователи в рамках расследования дела о хищении около 200 млн руб., выделенных государством автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" с 2011 года по 2014 год.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг "Гоголь-центра"
Персоны
Серебренников, Кирилл Семенович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
9
Умер актер Роджер Мур
16
"Величайшее шоу на земле": последнее выступление Цирка Барнума и братьев Ринглинг
18
Звезды оперы и джазовый оркестр: в Москве прошел юбилейный Венский бал
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Военная разведка США: Россия вырывается из окружения НАТО
2
Алексею Улюкаеву предъявлено окончательное обвинение
3
Встреча Путина с президентом Филиппин перенесена на 23 мая
4
Стоимость акцизной марки для сигарет увеличилась на 50 рублей
5
Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин подал в отставку
6
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
7
Песков: предвыборной кампании нет в повестке Кремля
Темы дня
Загрузка...
Реклама