Спектакли в "Гоголь-центре" пройдут по расписанию, несмотря на обыски

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Спектакли "Мертвые души" и "Свобода №7" пройдут во вторник в "Гоголь-центре", несмотря не прошедшие ранее обыски, передает корреспондент ТАСС.

Зрители спокойно проходят в здание театра. Согласно информации, расположенной на сайте "Гоголь-центра", спектакли начнутся в 20:00 и 20:30 мск в большом и малом залах. Билетеры в "Гоголь-центре" сказали ТАСС, что оба спектакля должны состояться согласно расписанию.

Около театра в настоящий момент стоят три полицейских автозака, вдоль дороги около театра дежурят сотрудники полиции и натянута ограничительная лента, чтобы те, кто пришел поддержать руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова, не мешали проезду автотранспорта. На месте около театра остается около 40 человек.

Ранее актриса Чулпан Хаматова зачитала письмо актеров, которые поддержали Кирилла Серебренникова. "Мы, коллеги и друзья Кирилла Серебренникова, и театр "Гоголь-центр" потрясены сегодняшними событиями", - сказала она.

Обыски в квартире художественного руководителя "Гоголь-центра" режиссера Кирилла Серебренникова на Пречистенке и в здании театра на улице Казакова провели следователи в рамках расследования дела о хищении около 200 млн руб., выделенных государством автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" с 2011 года по 2014 год.