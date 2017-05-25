Все спектакли и репетиции в "Гоголь-центре" проходят по графику

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Все спектакли, заявленные в афише "Гоголь-центра", состоятся, репетиции продолжаются согласно графику. Об этом говорится в официальном обращении коллектива театра, поступившем в ТАСС.
"Работа театра уже вошла в обычный режим, - отмечается в обращении. - Все заявленные в афише спектакли состоятся, репетиции продолжаются по графику". В "Гоголь-центре" поблагодарили всех людей, которые поддержали театр и его художественного руководителя Кирилла Серебренникова. "Благодарим за поддержку Кирилла Серебренникова и нашего театра, о большем невозможно просить, и большее невозможно представить", - говорится в заявлении.
Также в пресс-службе отметили, что "как только у Кирилла Семеновича (Серебренникова - прим. ТАСС) появится возможность обратиться лично, он обязательно это сделает".
"Вся действительная информация о театре и его работе размещается только на официальном сайте и аккаунтах в соцсетях", - добавили в "Гоголь-центре".
23 мая следователи провели обыски в различных регионах страны, том числе по месту жительства и работы художественного руководителя московского театра "Гоголь- центр" Кирилла Серебренникова. Он допрошен в качестве свидетеля, с него взято обязательство о явке к следователю.
Обыски проходили в рамках уголовного дела о хищении около 200 млн руб., выделенных из бюджета на проект развития и популяризации современного искусства в 2011-2014 годах. Уголовное дело возбуждено по факту хищения в 2014 году бюджетных средств в особо крупном размере. Речь идет о средствах, выделенных автономной некоммерческой организации "Седьмая студия". Бывший генеральный директор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева задержаны.