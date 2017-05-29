Эмир Кустурица снимет свой новый фильм в Китае

БЕЛГРАД, 29 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Югославский и сербский режиссер Эмир Кустурица снимет свой следующий фильм в Китае. Об этом сообщил сербский портал B92.

Кустурица, отвечая на вопрос журналистов, приедет ли он в Крым на получение награды "Золотой Витязь", ответил, что не сможет, так как в это время будет в Китае. "Больше ничего не могу вам сейчас сказать, это будет объявлено 18 июня. На фестивале в Шанхае будет объявлен новый этап моей жизни", - заявил режиссер в Москве, где на фестивале "Дни Белграда" он представил свой фильм "По млечному пути" (On the Milky Road, 2016).

Ранее режиссер, говоря о своих планах на будущее, сказал, что открывает собственную школу актерского мастерства и режиссуры, а также надеется снять фильм в Китае. "Школа начнет работать в сентябре этого года. Первый прием будет в апреле, второй - в июне. Есть возможность, которая меня очень привлекает, - снять кино в Китае. Это будет некая пауза в съемке фильмов на сербском языке, потому что мне в этой гонке просто нечего искать, я снял достаточное число картин" - сказал Кустурица.

Высшая награда Международного кинофорума "Золотой Витязь" - Золотая медаль за выдающийся вклад в кинематограф имени Сергея Бондарчука - была присуждена сербскому режиссеру Эмиру Кустурице в Севастополе на торжественном открытии XXVI Международного кинофорума. "Золотой Витязь" проходит под девизом "За нравственные идеалы, за возвышение души человека".

Действие фильма Кустурицы "По млечному пути", где главные роли исполнили сам Кустурица и Моника Беллуччи, разворачивается в период боснийской войны. Главный герой - молочник, который ежедневно перевозит на осле через линию фронта провизию для солдат, - встречает таинственную итальянку, и она переворачивает всю его жизнь. Мировая премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале, в российский прокат фильм вышел 12 января 2017 года.