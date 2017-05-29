"Гоголь-центр" собирает рассказы участников проекта "Платформа"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Московский театр "Гоголь-центр" запускает флешмоб по сбору рассказов о том, как проходил проект "Платформа", на который было потрачено более 200 млн рублей из бюджета. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе театра.

Ранее худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников заявил на своей странице в Facebook, что готов доказать: проект "Платформа" - "был и состоялся".

Руководство театра обратилось к зрителям с просьбой поделиться воспоминаниями и впечатлениями от различных событий, которые они посещали: и музыкальных, и танцевальных, и театральных (хэштег - #ябылнаплатформе). "Когда следствие пытается доказать, что проект "Платформа" был всего лишь фикцией и выступал чем-то вроде прачечной для отмывания денег, для нас как никогда важны ваши зрительские свидетельства", - пояснили в театре.

23 мая следователи провели обыски в различных регионах страны, том числе по месту жительства и работы художественного руководителя московского театра "Гоголь-центр" Кирилла Серебренникова. Он допрошен в качестве свидетеля, с него взято обязательство о явке к следователю.

Обыски у Серебренникова проходили в рамках уголовного дела о хищении около 200 млн рублей, выделенных из бюджета на проект развития и популяризации современного искусства "Платформа" в 2011-2014 годах. Речь идет о средствах, выделенных автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" в соответствии с постановлением правительства. Бывший генеральный директор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева задержаны.