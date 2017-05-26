Путин ознакомился с письмом Миронова в защиту Серебренникова

От ларька до интернет-магазина: какой бизнес хотят открыть россиянеЭкономика и бизнес 26 мая, 13:00
Корабли Черноморского флота провели морской бой в ходе учений в Средиземном мореАрмия и ОПК 26 мая, 12:57
Кремль пока не определился со своим отношением к идее административной амнистииПолитика 26 мая, 12:53
Путин ознакомился с письмом Миронова в защиту СеребренниковаПолитика 26 мая, 12:52
Прокуратура не запрещает челябинский фестиваль красок, но вынесла ему предостереженияНовости Урала 26 мая, 12:47
Собянин: первые этажи домов по программе реновации спроектируют специально для бизнесаЭкономика и бизнес 26 мая, 12:41
Минтранс РФ поддерживает нулевую ставку НДС для региональных авиаперевозокТранспорт 26 мая, 12:36
ФК "Урал" выставил на трансфер вратаря ЗаболотногоСпорт 26 мая, 12:34
Таормина встретила лидеров G7 ярким солнцем и безлюдными пляжамиМеждународная панорама 26 мая, 12:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин ознакомился с письмом в защиту режиссера Кирилла Серебренникова, которое ему передал актер Евгений Миронов.
"Да, (Путин) ознакомился", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив, что у главы государства с Мироновым также состоялся краткий разговор на церемонии награждения в Кремле в минувшую среду, где и было передано соответствующее обращение.
"По реакции (президента на письмо) мне сказать нечего", - добавил Песков. Он также не стал комментировать, в адрес кого именно глава государства, по версии публикации газеты "Коммерсантъ", резко выразился в беседе с Мироновым, комментируя следственные действия в отношении Серебренникова.