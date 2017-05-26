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Путин ознакомился с письмом Миронова в защиту Серебренникова

Политика
26 мая, 12:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал рассказывать, какую реакцию оно вызвало у главы страны

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Материал из 1 страницы
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин ознакомился с письмом в защиту режиссера Кирилла Серебренникова, которое ему передал актер Евгений Миронов.

"Да, (Путин) ознакомился", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив, что у главы государства с Мироновым также состоялся краткий разговор на церемонии награждения в Кремле в минувшую среду, где и было передано соответствующее обращение.

"По реакции (президента на письмо) мне сказать нечего", - добавил Песков. Он также не стал комментировать, в адрес кого именно глава государства, по версии публикации газеты "Коммерсантъ", резко выразился в беседе с Мироновым, комментируя следственные действия в отношении Серебренникова.

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Песков, Дмитрий Сергеевич Миронов, Евгений Витальевич Путин, Владимир Владимирович Серебренников, Кирилл Семенович
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