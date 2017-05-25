Источник: расширенное письмо в защиту Серебренникова подписали 200 человек

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Актер Евгений Миронов передал президенту РФ Владимиру Путину письмо в поддержку худрука "Гоголь-центра", режиссера Кирилла Серебренникова, которое существенно отличалось от версии, зачитанной актрисой Чулпан Хаматовой днем ранее. Под расширенным документом подписались около 200 человек, сообщил ТАСС источник в театральных кругах, знакомый с текстом.

"Текст этого письма был значительно шире и касался как этических, так и юридических аспектов расследования, которое ведется в отношении Кирилла Серебренникова и других сотрудников "Седьмой студии". А список подписавшихся - намного длиннее", - сказал собеседник ТАСС. Под письмом, переданным Путину, подписались около 200 артистов, режиссеров и других деятелей культуры и искусства. Полный текст документа, однако, не разглашается.

Обыски у Серебренникова, по данным Следственного комитета, прошли в связи с уголовным делом о хищении порядка 200 млн руб., которые были выделены из бюджета на проект развития и популяризации современного искусства в 2011-2014 годах АНО "Седьмая студия". Задержаны бывший гендиректор организации Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева. Сам Серебренников проходит по этому делу свидетелем.

23 мая актриса Чулпан Хаматова перед входом в "Гоголь-центр" зачитала письмо актеров, которые поддержали Серебренникова. В нем подчеркивалось, что артисты знают его как "честного, порядочного и открытого человека" и выражают надежду, "что следствие будет проходить объективно и справедливо без излишней жестокости к лицам, которых коснулось расследование и не нарушат творческой деятельности театра, труппы и самого Кирилла Серебренникова". Также она объявила, что артисты "Гоголь-центра" не намерены отменять выступления, и в этот день состоялись показы спектаклей "Мертые души" и "Свобода №7".

Поддержку Серебренникову в том письме выразили более 20 человек, среди них такие актеры, как Евгений Миронов, Олег Табаков, Сергей Гармаш, Алла Демидова, Юлия Пересильд, Ксения Раппопорт, Евгений Стычкин.