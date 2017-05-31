Глава "Союзмультфильма": аниматоры попросят Путина о льготах, как у IT-компаний

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Российские аниматоры намерены попросить президента России Владимира Путина о налоговых льготах и преференциях, как у компаний IT-отрасли. Об этом ТАСС сообщила председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева в преддверии встречи представителей анимационных студий с президентом.

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"Будет обсуждаться то, что отрасли удалось добиться и достичь с момента последней встречи Владимира Владимировича с аниматорами в 2011 году, что нужно отрасли, в том числе от государства, чтобы сделать следующий рывок. Мы к этому следующему большому шагу как отрасль готовы, но нам нужна государственная поддержка", - сказала Слащева. "Это налоговые льготы и преференции, аналогичные льготам в IT-отрасли", - добавила она.

В этой связи Слащева напомнила, что в отрасли работают "со сложными инновационными решениями, с программным продуктом", а также внедряют дорогостоящее оборудование и софт, "который часто стоит дороже, чем во многих других отраслях".

"Считаем правильным признать анимацию как инновационную отрасль и как стратегически важную отрасль, и, соответственно, обратить на нее еще более пристальное внимание государства, так же как государство обращено в сторону IT", - сказала она.

Борьба с контрафактом и дополнительное финансирование

Слащева отметила, что на встрече с президентом речь пойдет и о борьбе с контрафактом.

"Мы очень сильно от него страдаем при производстве нашей продукции, игрушек и товаров народного потребления на основе нашей интеллектуальной собственности, - сказала она. - Мы будем говорить и об экспортной деятельности, продвижении нашей продукции на международные рынки".

По данным председателя правления "Союзмультфильма", аниматоры попросят президента о дополнительном финансировании "на создание сериальной и полнометражной анимации". Слащева напомнила, что за последние 5-6 лет благодаря поддержке Министерства культуры РФ и субсидиям создано множество российских анимационных проектов.

Статус технопарка

По словам Слащевой, речь на встрече с главой государства также пойдет и о создании на базе "Союзмультфильма" Дома российской анимации "как пути вывода из кризиса не только киностудии, но и как возможности для развития всей отрасли и свершения нового отраслевого прорыва".

"На встрече с президентом соберутся основатели уже состоявшихся индустриальных студий, их всего 5-6 в стране, но ведь существует еще порядка 40 малых и средних студий, у которых есть потенциал конкурировать, и которых "Союзмультфильм" хотел бы взять под свое крыло, оказать поддержку финансовую, технологическую, дать производственную базу, на которой они смогут создавать свои мультфильмы", - добавила Слащева.

Она напомнила, что Дом российской анимации разместится по адресу Королева, 21 в Москве. "Сегодня мы получаем ключи от нового здания, то есть уже завтра, в День защиты детей, праздник детства, мы начинаем переезд, это очень символично", - подчеркнула Слащева.

"Буквально на днях "Союзмультфильм" получил статус резидента "Сколково" и уже со следующего года мы будем получать различные налоговые льготы, - напомнила она. - Мы будем просить президента, чтобы все здание Дома российской анимации на Королева, 21 также получило статус технопарка".

Налоги для IT-компаний

До 2023 года в России действует льготный налоговый режим для IT-компаний по уплате страховых взносов. Ставка взноса в Пенсионный фонд России составляет для них 8%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 2%, на обязательное медицинское страхование - 4%.

При этом полная ставка этих страховых тарифов в России составляет для большинства компаний-работодателей 30%.