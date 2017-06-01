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Андрей Звягинцев мечтает снять фильм о Великой Отечественной войне

Культура
1 июня, 21:06 UTC+3 НОВОСИБИРСК /Корр. ТАСС, Татьяна Карманова

По словам режиссера, "это уже будет не социальное кино, это будет другой взгляд"

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Андрей Звягинцев

Андрей Звягинцев

© Александр Щербак/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 1 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Режиссер фильма "Нелюбовь", получивший в мае приз Каннского фестиваля, Андрей Звягинцев мечтает снять фильм о Великой Отечественной войне. Об этом режиссер сказал на творческой встрече со зрителями в Новосибирске, которая состоялась после премьерного показа кинофильма в этом городе.

"Если будет следующий сюжет какой-то запущен, например, о котором я мечтаю - о Великой Отечественной войне - это уже будет не социальное кино, это будет другой взгляд", - сказал он, рассказывая о жанровом своеобразии своих фильмов.

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"Я не знаю, как оказался в социальном поле после притчевого "Возвращения" и "Изгнания", я оправдываю себя тем, что сюжеты мифологические, подоплеки, все эти матрицы древних сюжетов и их переплетений, - эти истории позволяли это сделать", - пояснил он. Сюжет трех его последних фильмов - "Елена", "Левиафан" и "Нелюбовь", по его словам, требовал современного языка, не обремененного "мифологическими планами".

Говоря об отношении к героям фильма "Нелюбовь", Звягинцев подчеркнул, что ни в коей мере не осуждает его героев, что становиться в позицию осуждения - неправильно. "Я отношусь к ним с сочувствием. А вообще не имеет значения мое отношение - на экране вы видите "тени" для того, чтобы в результате полученного впечатления у нас в сознании возникла тревога за себя и своих близких", - подчеркнул он.

Трагическую историю о мальчике в фильме "Нелюбовь", который не смог вынести пренебрежения и равнодушия находящихся в состоянии развода и занятых новыми отношениями родителей, новосибирские зрители встретили долгими овациями. По сложившейся традиции, уроженец Новосибирска Звягинцев обязательно представляет сам премьеры своих фильмов и проводит творческие встречи со зрителями в родном городе. В четверг фильм вышел в широкий прокат во множестве российских городов.

Андрей Звягинцев закончил Новосибирское театральное училище, а затем актерский факультет ГИТИСа. Он известен как режиссер фильмов "Возвращение", "Елена" и "Левиафан". Последний в 2014 году получил в Канне приз за лучший сценарий, а затем "Золотой глобус" как лучший фильм на иностранном языке. Работы Звягинцева вошли в список 100 лучших фильмов XXI века, составленный Би-би-си.

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