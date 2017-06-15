Матвиенко: творчество Баталова дарило людям радость и светлые моменты

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МОСКВА, 15 июня./ТАСС/. Имя Народного артиста СССР Алексея Баталова стало символом духовности русского интеллигента и патриота, его творчество дарило людям радость. Такое мнение высказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко в своем соболезновании в связи с кончиной актера.
"Глубоко опечалена известием о кончине Народного артиста СССР Алексея Владимировича Баталова. Сегодня ушел из жизни великий мастер отечественной культуры, чье творчество дарило людям радость и самые светлые чувства",- отмечается в телеграмме.
По словам Матвиенко, для всех, кто знал Баталова, для поклонников его таланта и коллег актера - это тяжелая, "невосполнимая утрата".
"Мы навсегда запомним Алексея Владимировича как замечательного. искреннего и доброго человека, талантливого актера и режиссёра, который был беззаветно предан своей профессии, своим зрителям. Его прекрасные работы даже спустя многие годы будут нам также близки и понятны",- отметила Матвиенко.
"Можно с уверенностью сказать, что имя Баталова стало символом духовности русского интеллигента и патриота. Светлая ему память",- отмечается в телеграмме.
Баталов скончался на 89-м году жизни в ночь на четверг. В этом году он несколько месяцев провел в больнице.--