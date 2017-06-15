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Путин: Баталов обладал истинной интеллигентностью и внутренним достоинством

Культура
15 июня, 13:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Президент отметил, что отечественная культура понесла тяжелую, невосполнимую утрату

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Алексей Баталов

Алексей Баталов

© Александра Мудрац/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье народного артиста СССР Алексея Баталова, скончавшегося 15 июня на 89-м году жизни. Текст телеграммы президента, направленной жене актера Гитане Баталовой и его дочери Марии Баталовой, опубликован на сайте Кремля.

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"Отечественная культура понесла тяжелую, невосполнимую утрату. Ушел из жизни великий русский актер и настоящий Мастер, человек удивительного таланта и обаяния", - отметил президент. Путин подчеркнул, что щедрое дарование, беззаветное служение избранному делу, истинная интеллигентность и внутреннее достоинство Баталова снискали ему высочайшее профессиональное признание и огромную, непреходящую любовь зрителей.

"Алексей Владимирович прошел большой, насыщенный жизненный путь, оставил богатое творческое наследие, целую плеяду учеников и последователей. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, - говорится в телеграмме. - Примите мои искренние соболезнования, слова поддержки и участия".

Баталов - российский актер и режиссер, народный артист СССР (1976 г.), Герой Социалистического Труда (1989 г.). Актер Центрального театра Российской армии (1950-1953 гг.), МХАТ им. Горького (ныне МХТ им. А. П. Чехова; 1953-1957 гг.). Снимался в фильмах "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", поставил фильмы "Шинель", "Три толстяка" и другие. Лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1966 г.), Государственных премий СССР (1981 г.) и РФ (2005 г.).

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