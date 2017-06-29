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Александр Коган исполнит на закрытии ММКФ песню на стихи Марии Захаровой о любви

Культура
29 июня, 16:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

На открытии кинофестиваля 22 июня в исполнении певицы Наргиз прозвучала песня "Верните память", автором которой также была официальный представитель МИД

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Певец Александр Коган исполнит в четверг на закрытии 39-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) песню на стихи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Об этом сообщил президент киносмотра Никита Михалков на пресс-брифинге в Москве.

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"Это будет песня о любви, - сказал режиссер. - Это очень приятно, когда такой мощный боец как Мария Захарова пишет и о любви тоже". Михалков очень высоко оценил композицию, которая прозвучит на закрытии ММКФ.

На открытии кинофестиваля 22 июня, в Дня памяти и скорби, со сцены театра "Россия" в исполнении певицы Наргиз прозвучала песня "Верните память", посвященная погибшим за Родину российским военным. Ее автором также была Мария Захарова.

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Московский международный кинофестиваль - 2017
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Михалков, Никита Сергеевич Захарова, Мария Владимировна
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