Александр Коган исполнит на закрытии ММКФ песню на стихи Марии Захаровой о любви

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Певец Александр Коган исполнит в четверг на закрытии 39-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) песню на стихи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Об этом сообщил президент киносмотра Никита Михалков на пресс-брифинге в Москве.

"Это будет песня о любви, - сказал режиссер. - Это очень приятно, когда такой мощный боец как Мария Захарова пишет и о любви тоже". Михалков очень высоко оценил композицию, которая прозвучит на закрытии ММКФ.

На открытии кинофестиваля 22 июня, в Дня памяти и скорби, со сцены театра "Россия" в исполнении певицы Наргиз прозвучала песня "Верните память", посвященная погибшим за Родину российским военным. Ее автором также была Мария Захарова.