Профессор Шанхайского университета об особой роли русской литературы в китайской культуре

Литературные процессы в Китае в XX столетии подвергались различному иностранному влиянию, но именно русская литература со своими нравственными ориентирами и человеческими ценностями оставила самый заметный след в становлении новой китайской словесности. Такое мнение высказал в интервью ТАСС профессор Шанхайского университета иностранных языков, директор Института мировой литературы, известный переводчик современной русской поэзии Чжэн Тиу.

В своем кабинете, который больше походит на небольшую библиотеку, где повсюду можно найти книги с различными произведениями русской литературы, как классиков, так и современных авторов, профессор рассказал о том, что привлекает китайского читателя в русской литературе. Начал собеседник с исторического фона, на котором происходила ее популяризация в Китае.

Исторический контекст

"В литературном процессе Китая первой половины XX века активно принимали участие почти все европейские литературные державы, однако никакая иная иностранная литература не сыграла в нем столь важной и даже решающей роли, как русская", - сказал он. Само влияние иностранной литературы, отметил профессор, зависит от художественных достоинств и эстетической ценности произведений, а также от того, в чем нуждалась на тот момент национальная литература. Здесь, уточнил он, также важны социально-политические условия и культурно-исторический контекст.

"Начало особого влияния русской словесности на китайский литературный процесс стало особенно заметным примерно с 1917 года. Знаменательным оказался 1919 год, когда в Китае началась литературная революция, которую возглавил Ху Ши [китайский философ, прим. ТАСС] и Чэнь Дусюй [китайский революционер, прим. ТАСС]", - сказал Чжэн Тиу, добавив, что в этот период происходила трансформация старой культуры и переход к новой, когда был нарушен монопольный культурный фон национальной литературы. "Из Европы пришли реализм, романтизм, натурализм, символизм, эстетизм и так далее. Все они оставили в китайской литературе определенный след, однако активнее всего переводили именно русскую словесность, которая оказала наибольшее воздействие на новую китайскую литературу", - рассказал профессор.

Чжэн Тиу вспомнил китайского писателя Лу Синя, который в 1927 году в интервью одному из американских журналистов сказал, что из русской литературы на китайский язык переведено больше, чем из литературы любой другой страны, и что она оказала самое глубокое влияние на современный Китай. Любовь к русской литературе, по словам профессора, можно объяснить потребностями преображения китайского общества и национальной литературы и, конечно, ее особой притягательностью.

После революции 1917 года в России, рассказал он, начался подъем распространения русской литературы в Китае, пропаганда и перевод которой политические круги объясняли необходимостью создания новой китайской литературы. В русской словесности образованные круги того времени видели необходимый опыт, который можно было заимствовать для построения национальной литературы в новом Китае, отметил Чжэн Тиу.

Влияние на культурные процессы в Китае, продолжил он, русская литература оказывала и во второй половине XX века, но здесь речь уже больше идет о советской литературе. Этот процесс шел уже гораздо сложнее и был не таким однозначным как с классической русской литературой, резюмировал эксперт.

Трудные времена

"Активнее всего переводили именно русскую словесность, которая оказала наибольшее воздействие на новую китайскую литературу"

Продолжая беседу, Чжэн Тиу вернулся от истории к современности, обратив внимание на то, что до начала 90-х годов прошлого века русская литература занимала особое место в культурной жизни Китая и была фактически не иностранной, а своей - родной литературой. "Изменения и резкое падение к ней интереса совпало по времени с распадом Советского Союза. Но это не единственная причина, среди других - появление интернета, исчезновение в духовной жизни литературоцентризма и прочее", - считает он.

"До 80-х годов прошлого века литература занимала ведущую роль в культурной и общественной жизни Китая, как и в Советском Союзе. Однако с появлением интернета и распадом Советского Союза пошел процесс так называемой глобализации, которая на самом деле ни что иное, как американизация. Я не вижу, чтобы по мере глобализации популярной становилась французская, немецкая или любая другая литература. Свое влияние распространяет только американская культура", - сказал профессор, признав, что свою роль в этом сыграла также гегемония во всех сферах английского языка.

"Упадок интереса произошел не только к русской литературе. Одновременно это возникло и в отношении, например, французской и немецкой литературы", - объяснил Чжэн Тиу, посетовав на то, что постепенно в литературной жизни Китая наблюдается увеличение присутствия английской словесности.

Возвращаясь к России, профессор признал, что здесь все было несколько сложнее. "Распад Советского Союза привел к падению авторитета российского государства. Это было самое тяжелое время для популяризации русского языка и русской литературы", - вспоминал Чжэн Тиу. "Переводы и исследования по русской литературе издавались в Китае и в 90-е годы, но уже значительно меньшими тиражами. В 80-е же годы издания выходили массовыми тиражами, тысячи наименований книг выходили каждый год. Тираж в 50 или 100 тысяч экземпляров считался небольшим", - сообщил он.

Чжэн Тиу рассказал, что до начала 90-х годов произведения русской литературы издавались на государственные средства без ориентации на рынок, а затем издательства стали учитывать потребности рынка. Государство перестало полностью финансировать издательства иностранной литературы, которые частично были переориентированы на рыночные рельсы. Все это, по его мнению, существенно помешало изданию русской литературы.

"С началом нового тысячелетия ситуация несколько изменилась. Россия начала возрождаться, в Китае также экономическая ситуация наладилась, улучшились настроения в народе. Со стороны России в это время началось содействие. В 90-е годы мы друг другу мало содействовали. Сейчас же отношения между государствами достигли наивысшего уровня", - сказал он, добавив, что с российской стороны часто организуют какие-то мероприятия и совместные проекты для популяризации русского языка, литературы и культуры.

В качестве примера того, как сложно было с изданием переводов русской литературы в 90-е годы Чжэн Тиу привел пример из своей жизни. "В конце 90-х годов я обращался в несколько издательств и хотел издать серию книг по новейшей русской литературе. Планировал включить туда десятки авторов, начиная с Распутина, Белова, и заканчивая самыми новыми именами - Олег Павлов, Владислав Отрошенко. То есть хотел представить три поколения современной русской литературы в полном сборнике. Это 20-30 томов. Многие авторы согласились даже бесплатно уступить авторские права, но все равно ничего не получилось, потому что ни одно издательство не осмелилось издать в таком масштабе целую серию", - рассказал профессор.

"Последние 15-20 лет государства с обеих сторон начали оказывать поддержку в этом вопросе, появилось больше возможностей и у различных культурных и образовательных и общественных организаций. Сейчас работа ведется очень активно по всем направлениям, организуется масса мероприятий и конференций не только по литературе, но и по русскому языку и культурному обмену", - констатировал он.

Государственная поддержка и совместные проекты

Говоря нынешней ситуации, Чжэн Тиу сообщил, что в Китае сейчас большую поддержку в популяризации русского языка и литературы оказывает Министерство образования КНР, которое последние 20 лет выделяет специальное финансирование для проведения Всекитайского конкурса по русскому языку среди студентов-русистов ежегодно.

"В 90-е годы мы друг другу мало содействовали. Сейчас же отношения между государствами достигли наивысшего уровня"

"Начиналось все с Пекина, Шанхая и Харбина. Позже присоединился город Далянь. Возникли четыре центра, которые проводили региональный конкурс русского языка среди студентов-русистов. Примерно 10 лет назад Министерство образования решило объединить все региональные конкурсы в единый Всекитайский конкурс. Победители получают возможность поехать в Россию на учебу", - сказал профессор, добавив, что министерство помогает и в организации работы по научно-исследовательскому направлению.

"Например, было создано несколько Центров по русскому языку и изучению России. Такой центр есть и в Шанхае - Научно-исследовательский центр по российским проблемам. Все это финансирует Министерство образования. В Пекине два таких центра, есть они и в Чэнду, Гуанчжоу и Даляне. Эти центры составляют научные рабочие планы на несколько лет, проводят конференции, издают книги по российским проблемам. Некоторые центры по изучению России проводят конкурсы по литературному переводу с русского языка на китайский", - рассказал он.

В Шанхае, уточнил Чжэн Тиу, также проводится подобный конкурс при поддержке Шанхайского издательства переводной литературы. "Я был одним из инициаторов его проведения. Уже состоялось четыре конкурса и каждый раз я выбирал тексты, чтобы через них можно было ощутить черты русского характера и русскую духовность", - отметил он.

Издание переводов русской литературы

"В Китае существует два основных издательства иностранной литературы: Шанхайское издательство переводной литературы и Пекинское издательство народной литературы. До 90-х годов другим издательствам не разрешалось печатать иностранные книги в китайском переводе. Сейчас этим занимаются и другие издательства, но эти два остались основными", - рассказал профессор.

По его словам, сейчас в каждой китайской провинции есть свои издательства, включая те, которые действуют на базе учебных заведений. "Например, Гуансийское издательство при Педагогическом университете в последние годы издавало значительное количество русских книг, но они, в основном, ориентируются на классику. Они издавали Цветаеву, Мандельштама, Бродского и т.д. Другими словами, в последнее время значительно увеличилось число изданий, которые могут и проявляют интерес к русской литературе", - сообщил Чжэн Тиу.

В последние годы, подчеркнул он, заметно увеличилось количество межгосударственных проектов по русскому языку и литературе. "Несколько лет назад Россия и Китай договорились издавать на двусторонней основе по 50 литературных произведений. Впоследствии их количество было увеличено до 100", - привел пример профессор. Со стороны Китая, признал он, этот процесс идет более успешно, поскольку число изданий, которые принимают участие в этой работе, больше, чем в России. Переводчиков с русского языка в Китае также гораздо больше, чем с китайского в России, констатировал он.

Говоря о том, какие русские классики пользуются наибольшей популярностью и чаще всего издаются в Китае, Чжэн Тиу назвал Пушкина, Достоевского, Толстого, Гоголя, Тургенева, Лермонтова и Чехова. "Они постоянно переводятся и издаются и каждого вышли полные собрания сочинений, а некоторые, как Пушкин, даже имеют несколько изданий полных собраний сочинений, выпущенных разными издательствами", - сказал он, добавив, что в настоящее время наблюдается рост интереса как читателей, так и исследователей к Тютчеву и Фету.

Если говорить о XX веке, то здесь профессор выделил Горького, Шолохова, Маяковского, Есенина и Блока. С 90-х годов, отметил он, начал проявляться интерес к Бунину, Пастернаку, Булгакову, Цветаевой и Мандельштаму. "Молодая Гвардия" Фадеева и "Как закалялась сталь" Островского до сих пор выходят в Китае огромными тиражами", - констатировал он.

Планы дальнейшей работы

"В настоящее время я работаю над издательством около 200 стихотворений и двух поэм Блока. К выходу в свет также готовятся около 150 стихотворений Есенина и несколько небольших его поэм. Их тираж планируется к ноябрю", - поделился своими планами Чжэн Тиу.

В беседе он также рассказал о готовящейся к изданию объемной монографии по истории русской поэзии, которая станет наиболее полным подобным исследованием в Китае. "Дорабатываю также историю русской поэзии. Это будет объемная монография - около 1 тысячи страниц. В нее войдет обзор истории русской поэзии с древних времен до наших дней. Такого полного издания в Китае еще не было. До этого существовал изданный в 90-е годы учебник русской поэзии - с древних времен до конца XX века. Была также книга о русской поэзии советского периода, изданная в Шанхае" - рассказал он.

Работу над монографией, которая писалась более 10 лет, Чжэн Тиу планирует закончить к концу года. Ее первое издание выйдет ограниченным тиражом в 2-3 тысячи экземпляров.

В самом конце беседы профессор признался, что самое золотое время для перевода русской литературы существовало в середине прошлого столетия. "Переводчики того поколения уже ушли. В настоящее время работает новое поколение переводчиков и исследователей, но их число заметно уменьшилось. Их не хватает, и нам придется еще подготовить смену", - резюмировал он.

В конце апреля этого года в Генеральном консульстве РФ в Шанхае состоялась церемония награждения Чжэн Тиу нагрудным знаком "За взаимодействие" МИД России. "Мне всегда было приятно говорить на русском языке и работать с русскими людьми. Хочу выразить благодарность за награду. Каждый раз, когда мне вручают российскую награду мне кажется, что я мало работал и мало сделал. Я надеюсь быть достойным этой награды и буду работать на благо народов России и Китая", - сказал тогда ученый.

Чжэн Тиу - один из ведущих в Китае исследователей русской литературы. Преподавательскую деятельность он совмещает с подготовкой научных статей, монографий, учебных пособий и переводов произведений классической русской литературы. На его счету свыше 100 научных работ, в том числе пять монографий.

Он подготовил множество высококвалифицированных русистов в Китае. Своим студентам и аспирантам профессор читает курсы по русской классической литературе, а также истории русской поэзии и прозы.

Ученый получил за свою работу множество почетных наград и премий от различных организаций и ведомств в России. В частности, в 1999 году он был награжден медалью Пушкина от Министерства культуры РФ за перевод и представление русской литературы. Чжэн Тиу также удостоен звания почетного члена Союза русских писателей, а также почетного доктора Института Дальнего Востока РАН.

Иван Каргапольцев