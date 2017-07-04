Третьяковская галерея до открытия филиала будет создавать крупные проекты во Владивостоке

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Открытие филиала Третьяковской галереи во Владивостоке требует решения имущественных вопросов, до этого момента каждый год в городе будут организованы крупные проекты. Об этом сообщила генеральный директор галереи Зельфира Трегулова на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проекту "Окна в Россию. Шедевры семи поколений".

"Владивосток сейчас для нас очень важный город, очень важное место, потому мы сегодня работаем над созданием своего филиала во Владивостоке. И прежде, чем будет решен вопрос имущественного характера и будет отреставрировано помещение, представительство, а потом уже и, собственно, филиал Третьяковской галереи, мы поставили своей задачей каждый год показывать во Владивостоке значимый проект", - сказала Трегулова.

Она добавила, что в этом году таким проектом станет выставка "Окна в Россию. Шедевры семи поколений", которая откроется 19 июля в Калининграде.

Передвижные выставки также пройдут в Нижнем Новгороде, Красноярске, Владивостоке. На выставках будут представлены картины из коллекций Третьяковской галереи (около 50 полотен) и Института русского реалистического искусства (более 70 полотен). В состав выставки войдут произведения Александра Дейнеки, Сергея Герасимова, Юрия Пименова, Георгия Нисского, Гелия Коржева, Виктора Попкова, Эрика Булатова.