Владимира Этуша выписали из больницы

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Народный артист СССР, 95-летний Владимир Этуш, госпитализированный в НИИ скорой помощи имени Склифосовского после падения на лестнице, выписан из больницы. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в медучреждении.

"Пациент выписан", - сказал собеседник ТАСС.

Ранее директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок сказал в беседе с ТАСС, что рассчитывает, что Этуш выйдет на сцену театра в новом сезоне, который открывается 6 сентября.

Этуш попал в больницу 26 июня. "Он пошел в поликлинику, поднимаясь по лестнице, упал, к сожалению, супруга не смогла его удержать", - сказал ранее ТАСС Крок. После проведенного обследования доктора обнаружили у Этуша ушиб спины.

Владимир Этуш до сих пор выходит на сцену в нескольких спектаклях. Он снялся более чем в 40 картинах, самыми известными ролями стали товарищ Саахов в "Кавказкой пленнице" (1966), Шпак в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) и инженер Брунс в фильме "Двенадцать стульев" (1971).