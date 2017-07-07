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Владимира Этуша выписали из больницы

Культура
7 июля, 10:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Директор театра имени Вахтангова рассчитывает, что 95-летний актер выйдет на сцену в новом сезоне, который открывается 6 сентября

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Народный артист СССР, 95-летний Владимир Этуш, госпитализированный в НИИ скорой помощи имени Склифосовского после падения на лестнице, выписан из больницы. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в медучреждении.

"Пациент выписан", - сказал собеседник ТАСС.

Ранее директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок сказал в беседе с ТАСС, что рассчитывает, что Этуш выйдет на сцену театра в новом сезоне, который открывается 6 сентября.

Этуш попал в больницу 26 июня. "Он пошел в поликлинику, поднимаясь по лестнице, упал, к сожалению, супруга не смогла его удержать", - сказал ранее ТАСС Крок. После проведенного обследования доктора обнаружили у Этуша ушиб спины.

Владимир Этуш до сих пор выходит на сцену в нескольких спектаклях. Он снялся более чем в 40 картинах, самыми известными ролями стали товарищ Саахов в "Кавказкой пленнице" (1966), Шпак в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) и инженер Брунс в фильме "Двенадцать стульев" (1971).

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Этуш, Владимир Абрамович
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