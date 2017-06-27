Жена Этуша считает его травму следствием дефицита парковок у медучреждений в Москве

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Елена Этуш, супруга народного артиста СССР Владимира Этуша считает нехватку парковок у медучреждений в Москве причиной того, что 95-летний актер получил в понедельник травму спины.

Ранее директор Вахтанговского театра Кирилл Крок сообщил ТАСС, что Этуш в понедельник пошел в поликлинику и, поднимаясь по лестнице, упал. Сейчас актер находится в отдельной палате реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского, у него диагностирован ушиб спины.

"А знаете, почему Владимир Абрамович сейчас находится в реанимации, - написала супруга актера на своей странице в Facebook. - А потому, что он остался один, без помощи и присмотра у входа в поликлинику".

Жена артиста пояснила, что ей "негде было припарковаться у входа в поликлинику". По ее словам, широких тротуаров много, "а припарковаться можно только за километр".

Этуш до сих пор выходит на сцену в нескольких спектаклях. Он снялся более чем в 40 картинах, самыми известными ролями стали товарищ Саахов в "Кавказкой пленнице" (1966), Шпак в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) и инженер Брунс в фильме "Двенадцать стульев" (1971).

Позиция дорожных властей Москвы

В свою очередь в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) отметили, что на улице Долгоруковской, где произошел инцидент, "парковочные места организованы везде, где это возможно".

В ЦОДД добавили, что улица выходит на Садовое кольцо, на ней расположены станции "Новослободская" и "Менделеевская" (суммарный пассажиропоток более 60 тыс. человек в сутки), улица в часы пик пропускает около 2 тыс. человек.

"Из-за узких тротуаров, которые были раньше, многим приходилось выходить на проезжую часть, что угрожало безопасности пешеходов. Вблизи также находятся университеты и жилые многоквартирные дома. Это загруженный район с большим количеством точек притяжения горожан, где сегодня создано удобное и безопасное для всех пространство - и для пешеходов, и для автомобилистов", - подчеркнули в учреждении.

Тем не менее, по данным ЦОДД, на Долгоруковской улице парковка находится по обеим сторонам дороги, несмотря на большой ежедневный автомобильный поток. В непосредственной близости от поликлиники организованы 20 парковочных мест (из них два для инвалидов). Вдоль фасада здания - 8 парковочных мест (одно для инвалидов).

"Транспортный комплекс делает максимум для того, чтобы всем было комфортно", - заключили в ЦОДД.