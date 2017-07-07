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Выборы президента "Нашествия" стартовали под Тверью

Культура
7 июля, 13:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Среди кандидатов на должность президента фестиваля - Филипп Киркоров, Валерий Кипелов, Земфира и Сергей Шнуров

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Выборы президента музыкального фестиваля "Нашествие" начались в пятницу, предварительные итоги голосования огласят вечером в пятницу и субботу, а в воскресенье победителя объявит председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Об этом сообщил ТАСС медиадиректор фестиваля Сергей Горбачев.

По его словам, "первый фестивальный участок" для голосования открылся в 12:00 мск в специальном шатре.

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"Люди с девяти утра подходили и спрашивали, как можно будет проголосовать. Когда открывался участок, стояла небольшая очередь", - сказал он.

Горбачев сообщил, что в пятницу и в субботу с 20:00 организаторы будут считать голоса, а в 23:00 будут со сцены объявлять предварительные итоги голосования. Кроме того, около 22:00 будут проводиться брифинги для журналистов.

"В воскресенье 9 июля в 16:00 президента "Нашествия" объявит Элла Памфилова", - сказал собеседник агентства.

Шнуров против Киркорова

Выборы президента "Нашествия" проводятся в три этапа. С 21 по 25 июня все желающие могли выдвинуть кандидатуру любого музыканта из числа выступающих на "Нашествии" через специальную форму на сайте "Нашего радио". С 26 июня по 2 июля проводился предварительный отбор (праймериз), когда можно было проголосовать за понравившегося кандидата. По итогам предварительного голосования были отобраны 10 кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов, их имена и вошли в избирательный бюллетень.

За пост президента "Нашествия" в итоге борются экс-лидер группы "Смысловые галлюцинации" Сергей Бобунец, Вячеслав Бутусов ("Наутилус Помпилиус", "Ю-Питер"), Константин Кинчев ("Алиса"), Валерий Кипелов ("Ария"), Илья (Черт) Кнабенгоф ("Пилот"), Константин Кулясов ("АнимациЯ"), Наталья О'Шей (Хелависа, группа "Мельница"), Земфира, Глеб Самойлов (The Matrixx, экс-лидер "Агаты Кристи"), Гарик Сукачев, Юрий Шевчук (ДДТ), Эдмунд Шклярский ("Пикник"), Сергей Шнуров ("Ленинград").

Кроме того, среди кандидатов на пост президента рок-фестиваля оказались эстрадный певец Филипп Киркоров - его выдвинули поклонники - и бывший певец группы "На-на" Владимир Левкин, участвующий в выборах как самовыдвиженец.

Фестиваль рок-музыки "Нашествие" открылся в пятницу в поселке Большое Завидово в Тверской области. Он завершится в воскресенье 9 июня.

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Персоны
Киркоров, Филипп Бедросович Памфилова, Элла Александровна
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