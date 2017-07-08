Даниила Гранина похоронили в поселке Комарово под Петербургом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Писатель, почетный гражданин Санкт-Петербурга Даниил Гранин, который скончался 4 июля на 99-м году жизни, похоронен в субботу на кладбище в поселке Комарово под Петербургом, передает корреспондент ТАСС с места событий.

По оценкам полиции, на церемонии прощания на кладбище присутствуют порядка 700 человек.

Гроб писателя сопровождал почетный караул. Над кладбищем прогремели три залпа воинского салюта. Гранин похоронен рядом с супругой, Риммой Майоровой, неподалеку находится могила Анны Ахматовой. Его могила расположена в прибрежном лесу, среди сосновых деревьев.

Поселок Комарово на берегу Финского залива знаменит тем, что там находятся многочисленные творческие дачи писателей, композиторов, музыкантов и художников. Комаровское кладбище возникло в дачном месте в начале XX века, на нем похоронены видные деятели культуры и науки, военного дела и медицины.

Днем в Таврическом дворце прошла церемония прощания с писателем, на которую пришли горожане, а также руководство города, деятели культуры и мастера искусств.