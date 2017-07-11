В Москве началось отпевание Ильи Глазунова

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Десятки людей собрались в Богоявленском соборе в Москве, чтобы проститься с народным художником СССР Ильей Глазуновым, скончавшимся 9 июля на 88-м году жизни.

Траурная церемония началась в 11:00 мск, но уже около 9 часов у собора начали появляться цветы. Одними из первых проститься с живописцем пришли актер Евгений Герасимов и спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Митрополит Истринский Арсений, наместник Донского монастыря, владыка Парамон и наместник Сретенского монастыря, владыка Тихон возглавят отпевание.

Гроб с телом Ильи Сергеевича установили в центре собора. Около него находятся родные и коллеги художника. Там же - с белыми повязками на плечах - студенты Российской академии живописи, ваяния и зодчества, ректором которой был Глазунов. Они помогают всем пришедшим в собор занять места, отвечают на организационные вопросы, складывают венки.

После отпевания Илью Глазунова похоронят на Новодевичьем кладбище. Перед этим у пришедших будет возможность попрощаться с художником, гражданской панихиды не будет.

Глазунов - российский художник-живописец, основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества. Он создал более 6 тыс. художественных работ. Среди самых известных: "Мистерия XX века", "Вечная Россия", "Дороги войны", иллюстрации к произведениям Федора Достоевского.

В 2004 году была открыта Московская государственная картинная галерея Ильи Глазунова, а к 850-летию столицы Илья Сергеевич подарил городу все свои работы, созданные за 40 лет творческой деятельности.