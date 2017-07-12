Рада намерена ужесточить порядок организации выступлений российских артистов на Украине

КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Проект закона об ужесточении порядка организации выступлений российских артистов на Украине зарегистрирован в Верховной раде. Текст законопроекта "относительно особенностей организации и проведения гастрольных мероприятий на Украине с участием граждан России" появился в среду на сайте украинского парламента.

"Законопроектом предлагается установить особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане страны-агрессора", - говорится в пояснительной записке.

Речь идет о том, что организаторы гастролей с участием российских артистов не позднее чем за 30 дней до дня проведения мероприятия должны подать специальный запрос в Службу безопасности Украины (СБУ) с подробной информации об артисте. СБУ в течение 10 дней рассматривает запрос и предоставляет организатору ответ о наличии или отсутствии законных оснований для выступления на Украине. После этого организатор заключает договор с соответствующим гастролером, и при этом он должен учитывать, что законные основания для запрета участия гражданина РФ в гастрольном мероприятии могут появиться после предоставления СБУ ответа на соответствующий запрос.

Законопроект также предусматривает административно-хозяйственную ответственность организаторов гастрольных мероприятий за несоблюдение установленных требований, а именно штраф в размере от 50 до 100 минимальных заработных плат - от 160 до 320 тыс. гривен (около $4,2-8,3 тыс. по текущему курсу).

При этом документ также запрещает проведение гастрольных мероприятий, которые популяризируют или пропагандируют Россию, ее органы власти, представителей власти, их действия, а также мероприятий, которые пропагандируют "сепартизм" и коммунистический режим.

Законодательная инициатива принадлежит группе депутатов из фракций Рады "Народный фронт", "Блок Петра Порошенко", "Самопомощь" и Радикальной партии Олега Ляшко.