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Артистам из РФ позволят выступать на Украине после получения разрешения от СБУ

Культура
5 июля, 18:04 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 5, июля. /ТАСС

Как сообщил вице-премьер Украины по гумвопросам Вячеслав Кириленко, организаторы выступлений должны будут уведомлять Службу безопасности страны не менее чем за 30 дней до выступления

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КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Организаторы концертов российских артистов на Украине должны будут заранее сообщать Службе безопасности (СБУ) о запланированных гастролях для получения разрешения на их въезд. Об этом заявил вице-премьер Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко в блоге, опубликованном в среду в издании "Украинская правда".

"Если организатор (концерта российского артиста - прим. ТАСС) по каким-то причинам не видит своего действа без русских, он должен сообщить СБУ о планируемых к приглашению российских исполнителей. Не менее чем за 30 дней до выступления", - написал Кириленко. После этого, по его словам, СБУ даст ответ об отсутствии законных оснований для запрета въезда российскому исполнителю, что позволить последнему принять участие в мероприятии на территории Украины.

Кириленко напомнил, что соответствующие законодательные изменения в парламенте Украины уже подготовлены.

Ранее депутаты Верховной рады из националистической партии "Свобода" зарегистрировали в парламенте проект закона, запрещающий гастроли украинских артистов в России, а также российских - на Украине. Исключение на въезд на Украину предлагается сделать для тех российских артистов, которые в письменном виде или публично признают Россию агрессором, а также для тех, кто постоянно проживает на территории Украины. Для тех артистов, кто попытается нарушить нормы закона, депутаты предлагают предусмотреть ответственность, в том числе и уголовную.

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