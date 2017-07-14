Что произойдет в новом сезоне "Игры престолов"

16 июля на телеканале HBO стартует седьмой сезон "Игры престолов", самого популярного сериала в истории. Он будет состоять не из 10, а из 7 эпизодов. Сериал снимают по черновикам Джорджа Мартина. Писатель не торопится, поэтому финальных книг цикла "Песнь Льда и Огня" в печати еще нет.

Что было

Краткое содержание прошлого сезона: Джон Сноу, который стал Королем Севера, — сын Лианы Старк. Но об этом знает лишь Бран, который находится за Стеной. Дейнерис Таргариен тем временем собрала армию и направилась в Вестерос, чтобы заявить о своем праве на железный трон. Пока же он принадлежит Серсее Ланнистер, которая настроила против себя всех, включая собственного брата и любовника Джейме.

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Если этого недостаточно, то в мессенджере Facebook работает чат-бот, который отвечает на вопросы о событиях шести сезонов сериала. Он присылает пользователям видео, гифки и фотографии. Если же чего-то не знает, то отшучивается или предлагает показать снимки молодого Джона Сноу. Русского языка чат-бот не знает и называет его дотракийским.

Что будет

Осенью прошлого года случилась утечка: на Reddit были опубликованы главные сюжетные повороты нового сезона. Насколько правдива эта информация, неизвестно, но запись быстро удалили. Некоторые поклонники успели ее сохранить и распространить по форумам. На тот момент основная часть съемок даже не началась, поэтому не исключено, что описание нового сезона — лишь домыслы поклонников саги. В любом случае, актеры горячо осудили людей, якобы сливших в Сеть сценарий, и попросили иметь терпение.

Согласно просочившемуся в интернет сюжету, Дейнерис встретится с Джоном Сноу. Он попросит ее о помощи в борьбе с Белыми ходоками, но та посчитает его сумасшедшим. Все закончится благополучно: у них случится роман, о котором так долго мечтали фанаты сериала.

Также раскроется, кто отравил Джоффри Ланнистера, сына Серсеи, на его свадьбе: Тирион будет оправдан. Бран и Арья вернутся в Винтерфелл, в котором правит их сестра Санса. Мизинец попытается поссорить Старков, но у него ничего не получится.

Ходоки убьют одного из драконов Дейнерис, после чего воскресят для Короля Ночи. Тот, оседлав его, разрушит Стену. На этом моменте седьмой сезон окончится.

Еще один спойлер подкинули сотрудники американского журнала Empire: в анонсе нового сезона сериала они напечатали, что настоящее имя Джона Сноу — Джахарис Таргариен. По сюжету, об этом узнает Бран, обладающий магическими способностями.

Члены съемочной группы иногда тоже заговариваются: художница по костюмам Мишель Клэптон, когда рассказывала журналистам о костюмах Джона Сноу, заявила, что Король Севера встретится с Серсеей Ланнистер.

Что известно точно

Косвенно информацию о том, что некоторые персонажи "Игры престолов" встретятся, подтвердил актер Альфи Аллен, который исполняет роль Теона Грейджоя. "Это будет сумасшедший сезон. Его основная тема: герои, которые раньше не пересекались друг с другом, встретятся и даже больше", — сказал он Mashable. Папарацци также сделали видео на съемочной площадке в Испании. Судя по всему, они засняли встречу Джона Сноу и Дейнерис Таргариен. Несмотря на плохое качество ролика, цвет волос актрисы ее выдает.

И Бран, похоже, действительно окажется в Винтерфелле — в трейлере сериала он сидит возле чардрева. Но не исключено, что это лишь одно из его видений.

И да, драконы Дейнерис наконец вырастут. Если один из них станет зомби, шансов на победу у Джона Сноу и команды будет ничтожно мало.

Авторы сериала также заявили, что во время съемок нового сезона побили рекорд по числу горящих людей. Продюсер проекта Дэвид Бениофф похвастался, что в одной только сцене сражения они "подожгли столько каскадеров, сколько еще никто не поджигал". Куратор каскадеров Роули Эрлем добавил, что по сюжету людей атакуют драконы.

На сайте HBO уже есть краткое описание первого эпизода. Согласно нему, в первом, который получил название "Драконий камень", Джон Сноу организует защиту Севера, Дейнерис вернется домой, а Сэмвелл (неуклюжий друг Джона Сноу по Ночному дозору, который должен стать мейстером) обнаружит важную информацию.

И наконец одна из главных интриг нового сезона: в какой роли в сериале появится британский музыкант Эд Ширан. Продюсеры подтвердили его участие, но подробностей, кроме того, что "годами пытались заполучить его", не раскрыли.

Клип Эда Ширана, который снялся в новом сезоне "Игры престолов

Из не слишком приятных новостей: восьмой сезон точно станет последним, и он будет состоять из шести эпизодов. Телеканал HBO уже начал разрабатывать четыре спин-оффа сериала. Сценаристы наняты, но информации о будущих проектах нет. Джордж Мартин поучаствует в их создании.

Виктория Сальникова