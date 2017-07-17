Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.07:
$ 59.07
€ 67.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В США выставлена на аукцион пластинка Леннона, которую он подписал для своего убийцы

Культура
17 июля, 15:49 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 17, июля. /ТАСС

Музыкант подписал диск по просьбе поклонника Марка Чэпмена, а через несколько часов тот выстрелит в участника группы The Beatles

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Альбом Double Fantasy Джона Леннона и его жены Йоко Оно, который британский рок-музыкант подписал для человека, ставшего через несколько часов его убийцей, выставлен на продажу в США. Об этом сообщается на сайте американского аукционного дома Moments In Time.

"Мы очень взволнованы, поскольку на продажу выставляется лот, имеющий столь большое историческое значение, - сказал его представитель Боб Зафиан. - Я никогда не имел дело с лотом подобного происхождения".

Диск, который был подписан Ленноном по просьбе Марка Чэпмена, стал ключевой уликой при расследовании обстоятельств гибели музыканта в 1980 году. Преступник обронил пластинку во время задержания, а затем она была найдена случайным прохожим и попала в руки к полицейским. Когда следствие закончилось, диск вернули нашедшему его человеку вместе с благодарственным письмом от прокурора и пометками, сделанными правоохранительным органами.

Смотрите также

В Нью-Йорке с аукциона проданы рисунки Джона Леннона и Курта Кобейна

Сделанный Ленноном набросок обложки альбома The Beatles выставлен на торги в Нью-Йорке

Эскиз обложки альбома The Beatles, возможно, сделанный Ленноном, выставлен на аукцион

Очки Леннона, растоптанные музыкантом в порыве гнева, проданы за $4,5 тысяч

Спустя 19 лет альбом был продан вместе с этими документами. И по сей день, по словам организаторов торгов, на конверте видны отпечатки пальцев убийцы, соседствующие с автографом бывшего участника группы The Beatles и датой: "Джон Леннон, 1980". Нынешний владелец также решил распрощаться с реликвией.

Джон Леннон был убит в 1980 году одним из его фанатов - 25-летним охранником из штата Гавайи Марком Дэвидом Чэпменом. Трагедия произошла возле здания The Dakota в нью-йоркском районе Манхэттен, где музыкант проживал вместе с женой. За несколько часов до убийства Чэпмен подошел к Леннону у входа в дом и попросил подписать экземпляр Double Fantasy. Фотограф-любитель Пол Гореш по его просьбе запечатлел этот момент на пленку. Через несколько часов почти на том же месте Чэпмен выпустил пять пуль в своего кумира. Леннон умер по дороге в больницу.

Мотивом преступления Чэпмен позже назвал желание прославиться, или, по его собственным словам, "похитить славу" музыканта. "Я чувствовал, что, убив Джона Леннона, стану кем-то [особенным]", - рассказывал он. "Но вместо этого я стал убийцей, а убийцы не являются кем-то [особенным]", - признался Чэпмен. Суд приговорил его к пожизненному заключению, но в соответствии с законами штата Нью-Йорк, отсидев 20 лет в тюрьме, он получил право ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. За последние годы специальная комиссия неоднократно рассматривала просьбы Чэпмена, но всякий раз отказывала ему.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Леннон, Джон
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Фото
Дипломная работа Ильи Глазунова "На колхозной ферме"
3
Два диплома и дисциплинарная тройка Ильи Глазунова
20
Умер художник Илья Глазунов
6
Даниила Гранина похоронили в поселке Комарово под Петербургом
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россияне больше всего опасаются роста цен и потери сбережений
2
В Кремле обратили внимание на публикации о свадьбе дочери судьи на Кубани
3
ФАС потребовала от "большой четверки" операторов связи изменить стоимость услуг в поездках
4
Замглавы Минпромторга: россияне смогут приобретать деревянные дома по льготной ставке
5
Минздрав прокомментировал возможный запрет продажи алкоголя в выходные
6
ЦИК: бюро "Яблока" не имело права выдвигать Ройзмана на губернаторские выборы
7
ЕС дал торговые преференции Украине на три года с 1 сентября
Темы дня
Реклама