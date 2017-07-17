В США выставлена на аукцион пластинка Леннона, которую он подписал для своего убийцы

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Альбом Double Fantasy Джона Леннона и его жены Йоко Оно, который британский рок-музыкант подписал для человека, ставшего через несколько часов его убийцей, выставлен на продажу в США. Об этом сообщается на сайте американского аукционного дома Moments In Time.

"Мы очень взволнованы, поскольку на продажу выставляется лот, имеющий столь большое историческое значение, - сказал его представитель Боб Зафиан. - Я никогда не имел дело с лотом подобного происхождения".

Диск, который был подписан Ленноном по просьбе Марка Чэпмена, стал ключевой уликой при расследовании обстоятельств гибели музыканта в 1980 году. Преступник обронил пластинку во время задержания, а затем она была найдена случайным прохожим и попала в руки к полицейским. Когда следствие закончилось, диск вернули нашедшему его человеку вместе с благодарственным письмом от прокурора и пометками, сделанными правоохранительным органами.

Спустя 19 лет альбом был продан вместе с этими документами. И по сей день, по словам организаторов торгов, на конверте видны отпечатки пальцев убийцы, соседствующие с автографом бывшего участника группы The Beatles и датой: "Джон Леннон, 1980". Нынешний владелец также решил распрощаться с реликвией.

Джон Леннон был убит в 1980 году одним из его фанатов - 25-летним охранником из штата Гавайи Марком Дэвидом Чэпменом. Трагедия произошла возле здания The Dakota в нью-йоркском районе Манхэттен, где музыкант проживал вместе с женой. За несколько часов до убийства Чэпмен подошел к Леннону у входа в дом и попросил подписать экземпляр Double Fantasy. Фотограф-любитель Пол Гореш по его просьбе запечатлел этот момент на пленку. Через несколько часов почти на том же месте Чэпмен выпустил пять пуль в своего кумира. Леннон умер по дороге в больницу.

Мотивом преступления Чэпмен позже назвал желание прославиться, или, по его собственным словам, "похитить славу" музыканта. "Я чувствовал, что, убив Джона Леннона, стану кем-то [особенным]", - рассказывал он. "Но вместо этого я стал убийцей, а убийцы не являются кем-то [особенным]", - признался Чэпмен. Суд приговорил его к пожизненному заключению, но в соответствии с законами штата Нью-Йорк, отсидев 20 лет в тюрьме, он получил право ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. За последние годы специальная комиссия неоднократно рассматривала просьбы Чэпмена, но всякий раз отказывала ему.