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Прощание с Владимиром Толоконниковым пройдет 20 июля в московском Доме кино

Культура
17 июля, 21:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июля. /ТАСС

Актера похоронят на Троекуровском кладбище

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Владимир Толоконников

Владимир Толоконников

© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Прощание с российским и казахстанским актером Владимиром Толоконниковым пройдет 20 июля в Доме кино в Москве, церемония начнется в 11:00 мск.

Об этом в понедельник сообщили в актерском агентстве "Маяк", которое представляло артиста в Москве.

"Прощание с Владимиром Алексеевичем Толоконниковым состоится в четверг, 20 июля 2017 года в Доме кино Союза кинематографистов", - говорится в сообщении.

Владимир Толоконников - советский и казахстанский актер театра и кино, заслуженный артист Казахской ССР, скончался в субботу вечером на 75-м году жизни. Похоронят актера на Троекуровском кладбище.

Зрителям Толоконников известен, в частности, по роли Шарикова в картине "Собачье сердце" 1988 года. С 1973 года играл на сцене Русского театра драмы имени М. Ю. Лермонтова в Алма-Ате.

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