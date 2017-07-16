Медведев выразил соболезнования близким Толоконникова

Каноистка Ромасенко выиграла золото ЧЕ в заезде одиночек на 200 метровСпорт 16 июля, 14:01
Тренер: синхронисткам Колесниченко и Пацкевич не гарантированы места в дуэте на ОИ-2020Спорт 16 июля, 13:59
Француженка Мюллер завоевала золото ЧМ в плавании на открытой воде на 10 кмСпорт 16 июля, 13:53
Колесниченко и Пацкевич старались быть эмоциональными в своей победной программе на ЧМСпорт 16 июля, 13:50
Швед не уедет в НБА, в сезоне-2017/18 он будет играть за "Химки"Спорт 16 июля, 13:48
Тренер "Зенита" Манчини пошутил, что выпустил Кузяева в матче РФПЛ, зная, что он забьетСпорт 16 июля, 13:31
Цискаридзе сочувствует артистам, задействованным в отложенном балете "Нуреев"Культура 16 июля, 13:12
Синхронистки Колесниченко и Пацкевич завоевали золото ЧМ в технической программе дуэтовСпорт 16 июля, 13:07
Покорительницы Лондона: Макарова и Веснина впервые выиграли Уимблдон в парном разрядеСпорт 16 июля, 13:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким актера Владимира Толоконникова, который умер в субботу в возрасте 74 лет.
"Примите мои искренние соболезнования в связи с кончиной Владимира Алексеевича Толоконникова. Он обладал уникальным актерским даром, который позволил ему сыграть десятки запоминающихся ролей в театре и кино, завоевать искреннюю любовь миллионов людей", - говорится в телеграмме Медведева.
Как отметил премьер-министр, зрители любили Толоконникова "за удивительный талант перевоплощения, яркую самобытность и обаяние", а коллеги и известные режиссеры ценили в актере профессионализм, умение органично войти в образ, точно передать авторский замысел и характер своего героя.
"Поэтому картины с его участие вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Их всегда будут смотреть и пересматривать, находя в них новые грани творчества признанных мастеров, к которым, несомненно, принадлежал и Владимир Алексеевич Толоконников", - добавляется в телеграмме.
Владимир Толоконников родился 25 июня 1943 года в Алма-Ате. Зрителям он известен, в частности, по роли Шарикова в картине "Собачье сердце" 1988 года. С 1973 года играл на сцене Русского театра драмы им. М. Ю. Лермонтова в Алма-Ате.