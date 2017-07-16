Медведев выразил соболезнования близким Толоконникова

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким актера Владимира Толоконникова, который умер в субботу в возрасте 74 лет.

"Примите мои искренние соболезнования в связи с кончиной Владимира Алексеевича Толоконникова. Он обладал уникальным актерским даром, который позволил ему сыграть десятки запоминающихся ролей в театре и кино, завоевать искреннюю любовь миллионов людей", - говорится в телеграмме Медведева.

Как отметил премьер-министр, зрители любили Толоконникова "за удивительный талант перевоплощения, яркую самобытность и обаяние", а коллеги и известные режиссеры ценили в актере профессионализм, умение органично войти в образ, точно передать авторский замысел и характер своего героя.

"Поэтому картины с его участие вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Их всегда будут смотреть и пересматривать, находя в них новые грани творчества признанных мастеров, к которым, несомненно, принадлежал и Владимир Алексеевич Толоконников", - добавляется в телеграмме.

Владимир Толоконников родился 25 июня 1943 года в Алма-Ате. Зрителям он известен, в частности, по роли Шарикова в картине "Собачье сердце" 1988 года. С 1973 года играл на сцене Русского театра драмы им. М. Ю. Лермонтова в Алма-Ате.