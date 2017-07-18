Премьерный показ нового сезона "Игры престолов" состоялся ночью в московском метро

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Премьера первой серии седьмого сезона "Игры престолов" состоялась в ночь на 18 июля на станции метро "Маяковская" в Москве. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Московского метрополитена.
Показ посетили более 350 человек. Гостей встречали актеры в образах Дейнерис Таргариен и Джона Сноу, белых ходоков и вольных "одичалых" из популярной фэнтези-саги. Желающие смогли сделать фотографию на Железном троне. Специально для гостей музыканты проекта "Музыка в метро" исполнили знаменитый саундтрек "Игры престолов", созданный композитором Рамином Джавади.
"Зима близко": насколько хорошо вы знаете "Игру престолов"
"Премьера нового сезона культового сериала "Игра престолов" в метро - грандиозное событие для всех наших пассажиров, среди которых много поклонников популярной саги", - сказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
Кинопоказ продолжает цикл мероприятий культурно-образовательного проекта "Ночь в метро". В рамках данного проекта станции метро временно становятся площадками для просветительских мероприятий. С начала года ночные мероприятия в московском метро уже посетили более 2 тысяч человек.
Первое публичное ночное мероприятие прошло в метрополитене в 2010 году, - музыкальный концерт был организован в честь 75-летия Московского метрополитена. С этого момента общее количество зрителей ночных акций уже достигло 10 тысяч человек.