Джастин Бибер прервал мировое турне

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ТАСС, 24 июля. Певец Джастин Бибер неожиданно прервал мировое турне и отказался от проведения 14 концертов, которые были запланированы до 10 октября в США и странах Азии. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте 23-летнего певца.
"В силу непредвиденных обстоятельств Джастин Бибер отменяет оставшуюся часть мирового турне. Джастин любит своих поклонников и не хотел бы их разочаровывать. Однако после долгих размышлений он принял решение более не давать концертов в рамках гастрольного тура", - гласит сообщение.
Отмечается, что зрителям будут возвращены деньги за билеты.
Очередной мировой тур Бибера начался в марте этого года. Певец дал более 150 шоу в Европе, Африке, Южной Америке и Азии. Бибер является обладателем премии "Грэмми", а также автором таких хитов, как One Time, Baby и Believe.