Потомки Айвазовского прибыли в Крым на празднование 200 лет с рождения художника

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Потомки художника-мариниста Ивана Айвазовского, живущие в Австралии, прибыли в Крым, где начинаются торжества, посвященные 200-летию со дня рождения их предка. Среди них - прапраправнук Алексис Андрей Миллер и прапраправнучки Луиза Селеста Россетто и Аманда Мари Тереза Роджерс по линии третьей дочери Айвазовского Александры Лапси, с ними прибыло и шестеро их детей.
В Симферополе потомки художника возложили цветы к памятнику братьям Айвазовским - старшему, Габриэлу, который был архиепископом Армянской апостольской церкви, и младшему, Ивану (Ованесу) Айвазовскому.
"Нас переполняют чувства, мы впервые на родине, где родился, жил и творил наш предок. Когда мы приехали сюда, то поняли, что память о нем здесь хранят и им гордятся. Между собой дома мы его называем дедушкой. Приехав в Крым, мы действительно осознали, насколько он был велик", - сказал журналистам Алексис Миллер.
По его словам, в их семье нет картин Айвазовского, также никто из них профессионально не занимается рисованием. Миллер работает врачом-онкологом неподалеку от Сиднея, его сестра Луиза - преподавателем в университете, а Аманда - юристом. Всего в Австралии проживает 27 потомков великого художника. Потомки Айвазовского также встретились с активом Национальной автономии армян Крыма, где им подарили книги и календари, посвященные 200-летию со дня рождения художника, и отведали блюда армянской кухни.
"Великие люди объединяют страны, континенты и людей, чему подтверждением приезд потомков сына армянского народа Ованеса Айвазовского. Важно, что и в далекой Австралии они не забывают о Крыме, где родился их предок", - отметил ТАСС председатель крымского армянского благотворительного фонда "Луйс" (Свет). В Крыму потомки Айвазовского пробудут до 31 июля, в частности, в Феодосии они посетят могилу художника, церковь, где он крестился, и картинную галерею, где хранится самая большая в мире коллекция его работ.
Художник Иван Айвазовский родился 17 (29) июля 1817 года в Феодосии. Основанную им картинную галерею жители Феодосии считают своей гордостью. Сегодня это один из старейших художественных музеев России, здесь хранится крупнейшее в мире собрание произведений художника (416 работ, в том числе 49 эталонных - прим. ТАСС), а также полотна его учеников и последователей. Всего за годы творчества художник создал более 6 тысяч полотен.
Галерея размещается в доме, построенном по проекту Айвазовского в 1848 году, позднее художник пристроил к нему большой выставочный зал. Художник скончался в 1900 году и похоронен в Феодосии.