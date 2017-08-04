Идеал красоты: самая известная картина Владимира Боровиковского

Владимир Боровиковский часто писал камерные портреты, и в его женских образах отразился идеал красоты той эпохи. Одна из самых известных работ художника — портрет Марии Лопухиной, представительницы графского рода Толстых и жены егермейстера Степана Лопухина.

В.Л. Боровиковский. Портрет М.И. Лопухиной. Холст, масло. 1797. Третьяковская галерея

Владимир Боровиковский родился в Миргороде в 1757 году. Его отец, дядя и братья были иконописцами. В начале карьеры он писал образа для храмов. Однажды ему дали задание расписать интерьер дома в Кременчуге, который был построен для приема Екатерины II. Императрица высоко оценила работу живописца и пригласила его в Санкт-Петербург.

Боровиковский переехал в столицу, где продолжил занятия живописью. В 1795 году он написал портрет великого князя Константина Павловича, за что ему пожаловали звания академика живописи. В 1797-м Владимир Боровиковский, будучи уже одним из самых модных художников своего времени, получил заказ на портреты императорской семьи.

Боровиковский был масоном. Он был членом ложи "Умирающий сфинкс", но незадолго до смерти вышел из нее и вступил в мистический кружок "Союз братства". Боровиковский умер в 1825 году. Согласно завещанию, его имущество раздали беднякам.