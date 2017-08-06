Медведев: кинофестиваль "Окно в Европу" отражает успехи российского кино

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МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил приветствие участникам кинофестиваля "Окно в Европу", открывшегося в воскресенье в Выборге. Текст телеграммы опубликован на сайте кабмина.
"Ваш фестиваль отражает успехи российского кино, его современные направления и тенденции. Он представляет фильмы, которые скоро выйдут на широкий экран. И от того, как эти ленты примут в Выборге, во многом зависит их популярность - как в России, так и далеко за ее пределами", - говорится в приветствии.
Медведев также отметил, что одна из главных целей фестиваля - показать зрителям других стран все то лучшее, чем живет сегодня наше киноискусство, сохраняя и развивая традиции отечественного и мирового кинематографа.
На фестивале, символом которого в этом году стал актер Сергей Бодров-младший, за семь дней работы будут представлены около 130 документальных, анимационных и игровых фильмов. Закрытие смотра состоится 12 августа и по традиции пройдет в стенах Выборгского замка.