Владелец единственного в Ингушетии кинотеатра решил не показывать фильм "Матильда"

МАГАС, 10 августа. /ТАСС/. Фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда" не будут показывать в Ингушетии. Об этом в четверг сообщил ТАСС директор единственного в регионе кинотеатра "Дружба" Али Евлоев.

"Это фильм не актуален для нашего региона, и поэтому мы не будем его показывать. Хорошо знаем аудиторию кинотеатра, подобные фильмы не пользуются в Ингушетии спросом, и по опыту работы знаем, что фильм "Матильда" не будет иметь успеха у наших зрителей, и мы не сможем обеспечить кассовый сбор", - пояснил Евлоев.

По его словам, прежде чем сделать заказ на прокат фильма, владельцы кинотеатров изучают рецензии и мнение общественности. "При отборе фильмов учитывается, противоречат ли они религиозным канонам и традициям местных жителей", - добавил директор кинотеатра.

Ранее в четверг глава Чечни Рамзан Кадыров написал в Instagram, что власти республики не собираются запрещать прокат "Матильды". По его словам, жители региона "и так не станут тратить время на просмотр безнравственного, бездуховного и аморального по отношению к своей Родине" фильма.

Министерство культуры РФ в четверг выдало прокатное удостоверение фильму "Матильда", присвоив картине категорию "16+". В широкий прокат она выйдет 26 октября 2017 года.

История конфликта с фильмом "Матильда"

Премьера фильма, героями которого стали император Николай II и его семья, ожидается в октябре 2017 года. Роль главы государства исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, в фильме также снялись польская актриса Михалина Ольшанска, литовская актриса Ингеборга Дапкунайте, российские актеры Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская добивается того, чтобы фильм не вышел на экраны, так как он, по ее мнению, оскорбляет память Николая II и чувства верующих. В связи с этим она уже направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы по фильму. Как сообщила депутат, эксперты оценивали трейлеры картины, а также полный текст сценария фильма.

Режиссер, в свою очередь, называет недопустимыми попытки депутата повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма.

Ранее стало известно, что прокуратура Симферополя предостерегла кинотеатры города от показа трейлера фильма "Матильда" после обращения Поклонской.