Прокуратура Крыма признала недействительным предостережение от показа трейлера "Матильды"

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Прокуратура Республики Крым по итогам служебной проверки признала недействительным объявленное сотрудниками прокуратуры Симферополя предостережение о недопустимости трансляции трейлера художественного фильма "Матильда". Об этом во вторник журналистам сообщил прокурор региона Олег Камшилов.

Ранее сообщалось, что после предостережения прокуратуры Симферополя кинотеатры города отказались от показа трейлера "Матильды". Как сообщил ТАСС адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы режиссера фильма Алексея Учителя, прокуратура вынесла такое предостережение после обращения депутата Госдумы Натальи Поклонской.

"Проверка в ближайшее время будет завершена <…> Предостережения, которые были объявлены (кинотеатрам) сотрудниками прокуратуры, признаны недействительными. Раньше окончания проверки я не буду больше ничего комментировать", - сказал он.

По результатам служебной проверки будет решен вопрос о персональной ответственности работников, допустивших нарушения.

Премьера фильма "Матильда", героями которого стали император Николай II и его семья, ожидается в октябре 2017 года. Фильму уже выдано прокатное удостоверение. Роль Николая II исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, в фильме также снялись польская актриса Михалина Ольшанска, литовская актриса Ингеборга Дапкунайте, российские актеры Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин.

Депутат Поклонская добивается того, чтобы фильм не вышел на экраны, так как он, по ее мнению, оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих. В связи с этим она уже направила в Генпрокуратуру РФ депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы по фильму. Как сообщила депутат, эксперты оценивали трейлеры картины, а также полный текст сценария фильма. Режиссер, в свою очередь, называет недопустимыми попытки депутата повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма.