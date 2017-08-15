Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.08:
$ 59.93
€ 70.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прокуратура Крыма признала недействительным предостережение от показа трейлера "Матильды"

Культура
15 августа, 12:19 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 15, августа. /ТАСС

По результатам служебной проверки будет решен вопрос о персональной ответственности допустивших нарушения работников

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Прокуратура Республики Крым по итогам служебной проверки признала недействительным объявленное сотрудниками прокуратуры Симферополя предостережение о недопустимости трансляции трейлера художественного фильма "Матильда". Об этом во вторник журналистам сообщил прокурор региона Олег Камшилов.

Смотрите также
Режиссер Алексей Учитель

Неспокойная "Матильда": что известно о ситуации вокруг фильма Алексея Учителя

Ранее сообщалось, что после предостережения прокуратуры Симферополя кинотеатры города отказались от показа трейлера "Матильды". Как сообщил ТАСС адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы режиссера фильма Алексея Учителя, прокуратура вынесла такое предостережение после обращения депутата Госдумы Натальи Поклонской.

"Проверка в ближайшее время будет завершена <…> Предостережения, которые были объявлены (кинотеатрам) сотрудниками прокуратуры, признаны недействительными. Раньше окончания проверки я не буду больше ничего комментировать", - сказал он.

По результатам служебной проверки будет решен вопрос о персональной ответственности работников, допустивших нарушения.

Премьера фильма "Матильда", героями которого стали император Николай II и его семья, ожидается в октябре 2017 года. Фильму уже выдано прокатное удостоверение. Роль Николая II исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, в фильме также снялись польская актриса Михалина Ольшанска, литовская актриса Ингеборга Дапкунайте, российские актеры Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин.

Депутат Поклонская добивается того, чтобы фильм не вышел на экраны, так как он, по ее мнению, оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих. В связи с этим она уже направила в Генпрокуратуру РФ депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы по фильму. Как сообщила депутат, эксперты оценивали трейлеры картины, а также полный текст сценария фильма. Режиссер, в свою очередь, называет недопустимыми попытки депутата повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма.

Смотрите также

Алексей Учитель надеется, что Чечня и Дагестан не будут запрещать "Матильду"

Замглавы Минкульта заявил, что критики "Матильды" изменят свое мнение после просмотра

В Минкультуры предложили несогласным с создателями "Матильды" дать художественный ответ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг фильма "Матильда"
Персоны
Поклонская, Наталья Владимировна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
6
Фестиваль "Кукушка" в Выборге: финская и русская музыка, народные костюмы, игры, промыслы
12
Нашествие монстров и красок: как прошел фестиваль граффити в Бристоле
5
Памятник писателю и поэту Фазилю Искандеру открыли на Новодевичьем кладбище в Москве
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД ФРГ: мир шокирован тем, насколько непредсказуемой стала политика США
2
Глава МИД ФРГ предложил отложить дискуссию о статусе Крыма
3
В Минске задержали российского психолога Михаила Козлова
4
ЦБ РФ впервые за 6 лет разместил облигации на сумму 150 млрд рублей
5
В центре Москвы горит жилая пятиэтажка
6
В КБ "Южное" заявили, что КНДР могла незаконно скопировать ракетные двигатели
7
ФСБ распространила видео допроса агента Службы безопасности Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама