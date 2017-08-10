Замглавы Минкульта заявил, что критики "Матильды" изменят свое мнение после просмотра

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Многие критики фильма Алексея Учителя "Матильда" изменят свое мнение о картине после ее просмотра, считает первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов.

"Уверен, что после просмотра многие из тех, кто критикует "Матильду", не видя ее, изменят свое мнение. А также смогут дать оценку той клевете на фильм, которой, к сожалению, поверили многие уважаемые люди", - приводит слова Аристархова пресс-служба Минкультуры РФ.

Первый замминистра подчеркнул, что, прежде чем подписать прокатное удостоверение, посмотрел фильм и "составил о нем собственное мнение". "Это хороший, сильный фильм", - сказал он, допустив при этом "отдельные несоответствия" истории, присущие недокументальному кино.

"Это фильм о любви. О достоинстве женщины и об ответственности мужчины. Фильм не имеет никакого отношения к трагическим событиям 1918 года, в связи с которыми Николай II был признан священномучеником. Абсолютно абсурдны требования отказаться от осмысления связанных с его жизнью событий", - считает Аристархов.

Он также выразил сожаление в связи с тем, что "страшная смерть государя императора стала поводом для политического пиара отдельных лиц".

Министерство культуры РФ в четверг выдало прокатное удостоверение фильму "Матильда", которое будет действовать на всей территории страны. При этом отмечается, что у регионов остается право, "руководствуясь традициями и обычаями проживающих на их территориях народов, самостоятельно определять целесообразность показа того или иного фильма".

История конфликта

Премьера фильма, героями которого стали император Николай II и его семья, ожидается в октябре 2017 года. Роль главы государства исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, в фильме также снялись польская актриса Михалина Ольшанска, литовская актриса Ингеборга Дапкунайте, российские актеры Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская добивается того, чтобы фильм не вышел на экраны, так как он, по ее мнению, оскорбляет память Николая II и чувства верующих. В связи с этим она уже направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы по фильму. Как сообщила депутат, эксперты оценивали трейлеры картины, а также полный текст сценария фильма.

Режиссер, в свою очередь, называет недопустимыми попытки депутата повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма.