Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Замглавы Минкульта заявил, что критики "Матильды" изменят свое мнение после просмотра

Культура
10 августа, 17:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

Владимир Аристархов уже посмотрел фильм и назвал его "хорошим и сильным"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Многие критики фильма Алексея Учителя "Матильда" изменят свое мнение о картине после ее просмотра, считает первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов.

Смотрите также
Режиссер Алексей Учитель

Неспокойная "Матильда": что известно о ситуации вокруг фильма Алексея Учителя

"Уверен, что после просмотра многие из тех, кто критикует "Матильду", не видя ее, изменят свое мнение. А также смогут дать оценку той клевете на фильм, которой, к сожалению, поверили многие уважаемые люди", - приводит слова Аристархова пресс-служба Минкультуры РФ.

Первый замминистра подчеркнул, что, прежде чем подписать прокатное удостоверение, посмотрел фильм и "составил о нем собственное мнение". "Это хороший, сильный фильм", - сказал он, допустив при этом "отдельные несоответствия" истории, присущие недокументальному кино.

"Это фильм о любви. О достоинстве женщины и об ответственности мужчины. Фильм не имеет никакого отношения к трагическим событиям 1918 года, в связи с которыми Николай II был признан священномучеником. Абсолютно абсурдны требования отказаться от осмысления связанных с его жизнью событий", - считает Аристархов.

Смотрите также

Кадыров заявил, что в Чечне не будут запрещать прокат фильма "Матильда"

В Минкультуры предложили несогласным с создателями "Матильды" дать художественный ответ

Алексей Учитель хотел бы отправить "Матильду" на "Оскар"

Он также выразил сожаление в связи с тем, что "страшная смерть государя императора стала поводом для политического пиара отдельных лиц".

Министерство культуры РФ в четверг выдало прокатное удостоверение фильму "Матильда", которое будет действовать на всей территории страны. При этом отмечается, что у регионов остается право, "руководствуясь традициями и обычаями проживающих на их территориях народов, самостоятельно определять целесообразность показа того или иного фильма".

История конфликта

Премьера фильма, героями которого стали император Николай II и его семья, ожидается в октябре 2017 года. Роль главы государства исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, в фильме также снялись польская актриса Михалина Ольшанска, литовская актриса Ингеборга Дапкунайте, российские актеры Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская добивается того, чтобы фильм не вышел на экраны, так как он, по ее мнению, оскорбляет память Николая II и чувства верующих. В связи с этим она уже направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы по фильму. Как сообщила депутат, эксперты оценивали трейлеры картины, а также полный текст сценария фильма.

Режиссер, в свою очередь, называет недопустимыми попытки депутата повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Учитель, Алексей Ефимович Миронов, Евгений Витальевич Поклонская, Наталья Владимировна Аристархов, Владимир Владимирович
Темы
Ситуация вокруг фильма "Матильда"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
6
Фестиваль "Кукушка" в Выборге: финская и русская музыка, народные костюмы, игры, промыслы
12
Нашествие монстров и красок: как прошел фестиваль граффити в Бристоле
5
Памятник писателю и поэту Фазилю Искандеру открыли на Новодевичьем кладбище в Москве
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Удальцов не намерен участвовать в протестных акциях с Навальным
2
В Смоленске горит швейная фабрика
3
Для чего можно и нельзя использовать аспирин
4
Прокуратура обязала "Аэрофлот" суммировать багаж летящих вместе пассажиров
5
Ухудшение отношений между КНДР и США в заявлениях официальных лиц. Досье
6
Три журналиста на два часа вернули Россию на чемпионат мира по легкой атлетике
7
Правительство проиндексирует все пенсии, кроме пенсий работающих пенсионеров
Темы дня
Новости партнеров
Реклама