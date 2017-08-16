Власти Москвы и Подмосковья не будут вмешиваться в решение кинотеатров о показе "Матильды"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Власти Москвы и Московской области не планируют диктовать кинотеатрам условия, касающиеся проката фильма Алексея Учителя "Матильда". Прокатчики смогут сами выбрать дату и время показа картины, а также установить дополнительные ограничения, не согласовывая их с городской администрацией, сообщили ТАСС руководители культурных ведомств Москвы и Подмосковья.

По словам руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского, подавляющее число кинотеатров в столице являются частными и по закону не попадают под влияние администрации. "Кинопрокат является частным, из 680 кинозалов наших только 13 (сеть городских кинотеатров "Москино" - прим. ТАСС), но мы не делаем такого коммерческого проката, который существует. А как там занимаются киносети, мы в это не вмешиваемся, не имеем право. Есть частный кинопоказ, он живет своей жизнью", - отметил он.

Кибовский пояснил, что разрешение на прокат любого фильма в Российской Федерации выдает Министерство культуры РФ. Данный документ действует на территории всей страны, но выход картины на широкие экраны осуществляется только по желанию прокатчиков. Те подписывают с правообладателем фильма договор на его показ и действуют на основе своих финансовых договоренностей.

Такую же схему взаимоотношений с прокатчиками озвучили в Минкульте Московской области. "Органы государственной власти субъектов Российской Федерации не наделены правом регулирования в данной сфере. Учитывая, что почти все кинотеатры в Московской области являются частными, их репертуарную политику определяют собственники", - пояснили в пресс-службе.

По информации министерства, на территории Подмосковья располагается 67 кинотеатров, из них пять муниципальных, и 336 кинозалов. В Москве в настоящее время работает 128 кинотеатров с 680 кинозалами.

Интерес уже обеспечен

По словам собеседника агентства, в связи с активной дискуссией в СМИ вокруг фильма киноленте заочно обеспечен "аншлаг". "Причем фильма практически никто еще не видел", - добавили в пресс-службе Минкульта.

В свою очередь Кибовский отметил, что делать прогнозы о спросе на фильм преждевременно, это зависит от выбранной кинотеатрами прокатной политики. "Это непредсказуемая история. Для того, чтобы кинотеатры "ломились" от посетителей, играет огромное количество факторов: сезон/не сезон, ограничения, время показа фильмов", - пояснил он.

"Если вы показываете этот фильм в два часа ночи, то никто не придет на этот фильм. Это вопрос к кинопрокатчикам, которые собираются его показывать. Если они будут брать этот фильм в прокат, это некий расчетный коммерческий успех, но надо понимать, как они это будут делать", - добавил Кибовский.

Вместе с тем он предположил, что "в силу большого обсуждения этой киноленты, вплоть до того что это обсуждалось на горячей линии с президентом, наверное, возникнет какое-то количество людей, желающих эту картину увидеть, составить о ней свое представление". "Но насколько это будет массовым, можно только догадываться. Давайте подождем, осталось недолго", - добавил он.

Сначала увидеть, потом обсуждать

Кибовский назвал "личным" свое отношение к ситуации вокруг фильма, но обещал рецензировать его после просмотра картины. "Я соглашусь в данном случае с господином Учителем, что сначала надо картину увидеть, а потом уже обсуждать. Я посмотрю картину, потом уже выражу свое личное мнение", - заключил собеседник агентства.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил, что, по его мнению, ситуация вокруг еще не вышедшего фильма "Матильда" смещается "в сторону цирка". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счел недопустимым давление на творческий процесс.

Режиссер Владимир Меньшов полагает, что споры вокруг ленты - хорошо спланированная рекламная кампания, а режиссер Павел Лунгин, выступивший в защиту картины, назвал дискуссию "нездоровой истерией".

10 августа фильм "Матильда" получил прокатное удостоверение, что дает право на показ в кинотеатрах на всей территории страны. Премьера фильма, героями которого стали император Николай II и его семья, ожидается в октябре 2017 года.

Спор вокруг фильма

Спор между режиссером Алексеем Учителем и депутатом Натальей Поклонской продолжается уже несколько месяцев. Поклонская добивается того, чтобы фильм "Матильда" не вышел в прокат, так как, по ее мнению, он оскорбляет память царя и чувства верующих. В связи с этим она направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы фильма "Матильда".

Эксперты оценивали трейлеры картины, а также полный текст сценария фильма, сообщила депутат в официальном ответе гражданам, посчитавшим, что картина оскорбляет их религиозные чувства.

Учитель называет недопустимыми попытки депутата повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма. Адвокат режиссера Константин Добрынин написал жалобу на депутата Поклонскую в комиссию по этике Госдумы. Ответа на нее пока не последовало.