Выдача прокатного удостоверения вызвала новые споры вокруг фильма "Матильда"

Минкультуры РФ выдало прокатное удостоверение фильму "Матильда". Это было ожидаемо, и мало кого удивило. Министерство не могло отказаться от своего детища. Ведь съёмки картины финансированы из бюджета. Не пойдёт же Минкультуры против себя. Какая задача ставилась при выборе сценария фильма и дальнейшем раскручивании рекламной кампании? Только не поддержка культуры, духовности, патриотизма, интересов государства и общества. Разговоры о свободе творчества в данном случае несостоятельны. Если творчество противоречит интересам государства, творить нужно за собственный счёт. Как мы можем говорить о величии нашего Отечества - России, если не оставляем не очернённой ни одну страницу её многовековой истории? Назовите хотя бы одного императора, хотя бы один период в истории России, которые оставлены светлыми. Чем в этой ситуации должны гордиться наши потомки? Есть темы, которые в интересах общества, ради высших интересов нельзя трогать и, тем более, обливать грязью. Но Минкульт финансирует фильмы, которые имеют возрастные ограничения на просмотр. Представьте себе какими духовными, моральными, этическими, патриотическими ценностями наполнена картина, если в зал не допускаются лица до 16 лет. У нас с чьей-то подачи стало модным поощрять в искусстве безнравственность. Чтобы получить премию достаточно нарисовать граффити, подражая западному веянию. Так было с группой "Война", которой присудили премию Госцентра (!) современного искусства за акцию "... в плену у ФСБ", и целым рядом т.н. "деятелей" аналогичного направления. Вот так и растят молодое поколение, для которого не существуют патриотизм, Родина, долг, любовь к Отечеству. Ничего удивительного, если минкультуры поддерживает бескультурье в "творчестве". Но не всё зависит от данного министерства и от его прокатного удостоверения. Нам негласно посылают сигналы: вы мол можете у себя запретить. Именно этого и ждут от нас! Но никакого запрета не будет! Знаете, почему? Очень просто! В Чечне и так не станут тратить время на просмотр безнравственного, бездуховного и аморального по отношению к своей Родине фильма. Уверен, что и в других регионах фильм не найдёт зрителя. #Кадыров #Россия #Чечня #Кино

