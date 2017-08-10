Выдача прокатного удостоверения вызвала новые споры вокруг фильма "Матильда"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Министерство культуры РФ в четверг выдало прокатное удостоверение фильму режиссера Алексея Учителя "Матильда", присвоив ему категорию "16+".

Главный публичный критик киноленты депутат Госдумы Наталья Поклонская выразила мнение, что решение было принято "в спешке" и с нарушением регламента, также оппозиционную точку зрения заняли представители Ингушетии и Чечни. Однако кинопрокатчики уверены, что антипиар только поможет успешному прокату фильма в России.

Глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Вячеслав Тельнов в четверг обратил внимание прессы на то, что процедура выдачи стандартна, а сам фильм соответствует российскому законодательству.

"Рассматривая заявку, Министерство культуры провело стандартную процедуру: посмотрели фильм и составили заключение о его соответствии российскому законодательству. Возрастная классификация продукции - единственное ограничение в прокате, предусмотренное законом. Фильму присвоена категория "16+", - сказал Тельнов.

При этом он обратил особо отметил, что прокатное удостоверение охватывает территорию всей страны. В то же время за субъектами в соответствии с Федеральным законом 126-ФЗ остается право ограничить показ картины на своей территории. Тельнов подтвердил, что в ведомстве получили обращения от глав Чечни и Дагестана с просьбой исключить эти субъекты из прокатного удостоверения.

"Отмечу, что выдача прокатного удостоверения регулирует показы на всей территории РФ, а это значит, что в соответствии с законодательством исключить из списка какие- либо субъекты невозможно. Тем не менее органы исполнительной власти регионов, руководствуясь традициями и обычаями проживающих на их территориях народов, могут самостоятельно определять целесообразность показа того или иного фильма", - подчеркнул он.

Запрещать не будем

Одним из первых на решение Минкультуры отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров. "Нам негласно посылают сигналы: вы, мол, можете у себя запретить. Но никакого запрета не будет! Знаете, почему? В Чечне и так не станут тратить время на просмотр безнравственного, бездуховного и аморального по отношению к своей Родине фильма", - написал Кадыров на своей странице в Instagram.

Минкультуры РФ выдало прокатное удостоверение фильму "Матильда". Это было ожидаемо, и мало кого удивило. Министерство не могло отказаться от своего детища. Ведь съёмки картины финансированы из бюджета. Не пойдёт же Минкультуры против себя. Какая задача ставилась при выборе сценария фильма и дальнейшем раскручивании рекламной кампании? Только не поддержка культуры, духовности, патриотизма, интересов государства и общества. Разговоры о свободе творчества в данном случае несостоятельны. Если творчество противоречит интересам государства, творить нужно за собственный счёт. Как мы можем говорить о величии нашего Отечества - России, если не оставляем не очернённой ни одну страницу её многовековой истории? Назовите хотя бы одного императора, хотя бы один период в истории России, которые оставлены светлыми. Чем в этой ситуации должны гордиться наши потомки? Есть темы, которые в интересах общества, ради высших интересов нельзя трогать и, тем более, обливать грязью. Но Минкульт финансирует фильмы, которые имеют возрастные ограничения на просмотр. Представьте себе какими духовными, моральными, этическими, патриотическими ценностями наполнена картина, если в зал не допускаются лица до 16 лет. У нас с чьей-то подачи стало модным поощрять в искусстве безнравственность. Чтобы получить премию достаточно нарисовать граффити, подражая западному веянию. Так было с группой "Война", которой присудили премию Госцентра (!) современного искусства за акцию "... в плену у ФСБ", и целым рядом т.н. "деятелей" аналогичного направления. Вот так и растят молодое поколение, для которого не существуют патриотизм, Родина, долг, любовь к Отечеству. Ничего удивительного, если минкультуры поддерживает бескультурье в "творчестве". Но не всё зависит от данного министерства и от его прокатного удостоверения. Нам негласно посылают сигналы: вы мол можете у себя запретить. Именно этого и ждут от нас! Но никакого запрета не будет! Знаете, почему? Очень просто! В Чечне и так не станут тратить время на просмотр безнравственного, бездуховного и аморального по отношению к своей Родине фильма. Уверен, что и в других регионах фильм не найдёт зрителя. #Кадыров #Россия #Чечня #Кино A post shared by Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) on Aug 10, 2017 at 5:13am PDT

По его мнению, Минкультуры было вынуждено выдать удостоверение на прокат, потому что картина финансировалась из госбюджета.

В Ингушетии фильм показывать не будут. Директор единственного в регионе кинотеатра "Дружба" Али Евлоев пояснил ТАСС, что "фильм неактуален для региона, и поэтому мы не будем его показывать". "Хорошо знаем аудиторию кинотеатра, подобные фильмы не пользуются в Ингушетии спросом, и по опыту работы знаем, что фильм "Матильда" не будет иметь успеха у наших зрителей, и мы не сможем обеспечить кассовый сбор", - сказал Евлоев.

По его словам, прежде чем сделать заказ на прокат фильма, владельцы кинотеатров изучают рецензии и мнение общественности. "При отборе фильмов учитывается, противоречат ли они религиозным канонам и традициям местных жителей", - добавил директор кинотеатра.

Обречен на успех

Представители прокатной отрасли РФ полагают, что рейтинг "16+", присвоенный в четверг фильму, позволит увидеть и оценить картину широкому сегменту зрительской аудитории. Такое мнение выразил генеральный директор "Каро Премьер" Алексей Рязанцев, который является дистрибьютором фильма.

Со своей стороны, генеральный продюсер кинокомпаний "СинемаМоре" и "Аватар Фильм" Анатолий Сивушов уверен, что кампания против фильма положительно скажется на успехе его проката. "Если бы Поклонская не подняла весь этот шум, прошел бы фильм и прошел бы, но это уже азбука, все знают, что такой антипиар с привлечением внимания к тому, что могло бы пройти незамеченным, работает гораздо лучше обычного пиара", - отметил он.

Реакция Поклонской

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская усмотрела нарушения при принятии решения о выдаче прокатного документа.

"Они (представители Министерства культуры РФ - прим. ТАСС) сделали это настолько быстро, в спешке, что забыли обсудить в нарушение регламента данный вопрос с общественным советом при Министерстве культуры, который специально создан президентом РФ для решения подобных вопросов, - сказала журналистам бывший прокурор Крыма . - Они проигнорировали и приняли решение самостоятельно".

Поклонская также связала "поспешное решение о выдаче удостоверения" с обращением глав ряда республик не показывать фильм в этих регионах.

Дать собственную оценку

В свою очередь, первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов, подписавший прокатное удостоверение, выразил надежду на то, что критики фильма изменят мнение после просмотра картины, выход которой запланирован на октябрь. "Уверен, что после просмотра многие из тех, кто критикует "Матильду", не видя ее, изменят свое мнение. А также смогут дать оценку той клевете на фильм, которой, к сожалению, поверили многие уважаемые люди", - приводит слова Аристархова пресс-служба Минкультуры РФ.

Первый замминистра подчеркнул, что прежде чем подписать прокатное удостоверение, он посмотрел фильм и "составил о нем собственное мнение".

"Фильм не имеет никакого отношения к трагическим событиям 1918 года, в связи с которыми Николай II был признан священномучеником. Абсолютно абсурдны требования отказаться от осмысления связанных с его жизнью событий", - заметил Аристархов.

Он также выразил сожаление в связи с тем, что "страшная смерть государя императора стала поводом для политического пиара отдельных лиц".

История конфликта

Премьера фильма, героями которого стали император Николай II и его семья, пройдет в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Роль будущего царя исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, в фильме также снялись польская актриса Михалина Ольшанска, литовская актриса Ингеборга Дапкунайте, российские актеры Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская добивается того, чтобы фильм не вышел на экраны, так как он, по ее мнению, оскорбляет память Николая II и чувства верующих. В связи с этим она уже направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы по фильму. Как сообщила депутат, эксперты оценивали трейлеры картины, а также полный текст сценария фильма.

Режиссер Алексей Учитель, в свою очередь, называет недопустимыми попытки депутата повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма.

Ранее стало известно, что прокуратура Симферополя предостерегла кинотеатры города от показа трейлера фильма "Матильда" после обращения Поклонской.