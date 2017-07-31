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Поклонская пригласила Учителя на встречу с пожаловавшимися на "Матильду"

Культура
31 июля, 17:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

Депутат уверена, что такое общение снимет сомнения в том, что люди, чьи чувства оскорбляет фильм, действительно существуют

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Наталья Поклонская

Наталья Поклонская

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила режиссеру Алексею Учителю 1 августа посетить молитвенное стояние на территории храма Воскресения Христова в Кадашах и лично встретиться с гражданами, написавшими обращения на имя депутата с просьбой запретить фильм "Матильда". Об этом парламентарий написала в понедельник на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее некоторые СМИ сообщили, что адвокат Учителя Константин Добрынин направил запрос на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина с просьбой предоставить данные о количестве обращений граждан на имя Поклонской. При этом адвокат указал на "расхождения между официально опубликованными данными по поступившим в комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции обращениям (за 2016 год и шесть месяцев 2017 года немногим более 2 тыс.) и данными, которые приводит в своих заявлениях" сама депутат.

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"Приглашаю режиссера Алексея Учителя лично увидеть и пообщаться с людьми, обратившимися ко мне с заявлениями об осквернении святынь и оскорблении религиозных чувств фильмом "Матильда", - написала Поклонская. По ее мнению, "такое общение снимет сомнения в существовании людей, защищающих веру и конституционные права".

"Верующие как раз собираются на молитвенное стояние завтра, 1 августа, на территории Храма Воскресения Христова в Кадашах, где будут молиться за вразумление создателей такого "кино", - добавила депутат.

22 июля Поклонская сообщила корреспонденту ТАСС, что, собрав подписи 37 коллег-парламентариев и 100 тыс. обращений граждан, направила в МВД, Генпрокуратуру и Министерство культуры РФ депутатский запрос против фильма "Матильда", который рассказывает о взаимоотношениях наследника российского престола, будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской и, по мнению депутата, оскорбляет чувства верующих.

История вопроса

Спор между режиссером "Матильды" Алексеем Учителем и депутатом Госдумы Натальей Поклонской продолжается уже несколько месяцев. Она добивается того, чтобы фильм не вышел как оскорбляющий память царя и чувства верующих. Ранее Поклонская в связи с этим уже направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы фильма "Матильда". Эксперты оценивали трейлеры картины, выход которой запланирован на октябрь, а также полный текст сценария фильма, сообщила ранее депутат в официальном ответе гражданам, посчитавшим, что картина оскорбляет их религиозные чувства.

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Учитель называет недопустимыми попытки депутата повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма. Адвокат режиссера Константин Добрынин написал жалобу на депутата Поклонскую в комиссию по этике Госдумы. Ответа на нее пока не последовало.

Премьера фильма ожидается 6 октября 2017 года в Мариинском театре - это будет первая кинопремьера в современной истории Мариинки.

Роль Николая II исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, образ Матильды воплотила польская актриса Михалина Ольшанска, мать императора Марию Федоровну сыграла литовская актриса Ингеборга Дапкунайте. Также в фильме снимались Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин и другие.

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Ситуация вокруг фильма "Матильда"
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Учитель, Алексей Ефимович Поклонская, Наталья Владимировна
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