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Поклонская считает недопустимым показ трейлера "Матильды" в кинотеатрах

Культура
8 августа, 13:55 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 8, августа. /ТАСС

Депутат заявила, что показ недопустим до принятия Минкультом "зеркального решения, в котором люди увидят отношение к себе со стороны профильного министерства" о выдаче прокатного удостоверения

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Наталья Поклонская

Наталья Поклонская

© Антон Новодережкин/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. Депутат Государственной думы Наталья Поклонская считает недопустимым показ в кинотеатрах трейлера художественного фильма "Матильда" до решения Минкультуры РФ о выдаче либо об отказе в выдаче прокатного удостоверения на фильм. Об этом она написала во вторник на своей странице в Facebook.

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"До принятия Министерством культуры зеркального решения, в котором люди увидят отношение к себе со стороны профильного министерства, о выдаче или отказе в выдаче прокатного удостоверения на фильм, оскорбляющий религиозные чувства людей и оскверняющий православные святыни, в соответствии с выводами экспертов (среди которых доктора наук) и мнением священнослужителей РПЦ, показ в кинотеатрах трейлеров недопустим", - считает Поклонская.

Так она прокомментировала предостережение, выданное прокуратурой столицы Крыма города Симферополя местным кинотеатрам по поводу показа трейлера фильма "Матильда". "Осуществляя защиту интересов государства и людей, а не отдельного круга лиц, надзорным ведомством объявлены предостережения руководителям кинотеатров в Симферополе о недопустимости нарушения требований ФЗ "О рекламе", "О противодействии экстремистской деятельности" в связи с показом трейлеров к фильму "Матильда", - сообщила Поклонская.

Она добавила, что направила в прокуратуру Крыма материалы проверки по факту оскорбления фильмом "Матильда" религиозных чувств верующих.

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Ранее во вторник сообщалось, что прокуратура Симферополя предостерегла кинотеатры города от показа трейлера фильма "Матильда" после обращения Поклонской. На это уже отреагировала прокуратура Крыма: республиканское ведомство сообщило, что проведет проверку действий своих симферопольских коллег, так как, по предварительным данным, городская прокуратура нарушила порядок рассмотрения обращений. В прокуратуре Крыма сообщили, что обращение депутата Госдумы будет рассмотрено прокуратурой региона в соответствии с установленным порядком.

Адвокат, представляющий интересы режиссера фильма "Матильда" Алексея Учителя, призвал Генпрокуратуру разобраться в сложившейся ситуации, так как ранее прокуратура Петербурга по поручению Генпрокуратуры уже провела проверку, по итогам которой правонарушений в трейлере к фильму не обнаружено.

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Темы
Ситуация вокруг фильма "Матильда"
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Учитель, Алексей Ефимович Поклонская, Наталья Владимировна
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