Поклонская считает недопустимым показ трейлера "Матильды" в кинотеатрах

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. Депутат Государственной думы Наталья Поклонская считает недопустимым показ в кинотеатрах трейлера художественного фильма "Матильда" до решения Минкультуры РФ о выдаче либо об отказе в выдаче прокатного удостоверения на фильм. Об этом она написала во вторник на своей странице в Facebook.

"До принятия Министерством культуры зеркального решения, в котором люди увидят отношение к себе со стороны профильного министерства, о выдаче или отказе в выдаче прокатного удостоверения на фильм, оскорбляющий религиозные чувства людей и оскверняющий православные святыни, в соответствии с выводами экспертов (среди которых доктора наук) и мнением священнослужителей РПЦ, показ в кинотеатрах трейлеров недопустим", - считает Поклонская.

Так она прокомментировала предостережение, выданное прокуратурой столицы Крыма города Симферополя местным кинотеатрам по поводу показа трейлера фильма "Матильда". "Осуществляя защиту интересов государства и людей, а не отдельного круга лиц, надзорным ведомством объявлены предостережения руководителям кинотеатров в Симферополе о недопустимости нарушения требований ФЗ "О рекламе", "О противодействии экстремистской деятельности" в связи с показом трейлеров к фильму "Матильда", - сообщила Поклонская.

Она добавила, что направила в прокуратуру Крыма материалы проверки по факту оскорбления фильмом "Матильда" религиозных чувств верующих.

Ранее во вторник сообщалось, что прокуратура Симферополя предостерегла кинотеатры города от показа трейлера фильма "Матильда" после обращения Поклонской. На это уже отреагировала прокуратура Крыма: республиканское ведомство сообщило, что проведет проверку действий своих симферопольских коллег, так как, по предварительным данным, городская прокуратура нарушила порядок рассмотрения обращений. В прокуратуре Крыма сообщили, что обращение депутата Госдумы будет рассмотрено прокуратурой региона в соответствии с установленным порядком.

Адвокат, представляющий интересы режиссера фильма "Матильда" Алексея Учителя, призвал Генпрокуратуру разобраться в сложившейся ситуации, так как ранее прокуратура Петербурга по поручению Генпрокуратуры уже провела проверку, по итогам которой правонарушений в трейлере к фильму не обнаружено.