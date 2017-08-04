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Адвокат Учителя просит проверить законность заявлений против "Матильды"

Культура
4 августа, 9:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, августа. /ТАСС

Константин Добрынин считает, что необходимо проверить, не нарушают ли действия противников фильма права других лиц в частности, режиссера картины

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин просит генерального прокурора Юрия Чайку проверить на соответствие законодательству заявления представителей православных общин против создателей фильма "Матильда". Об этом адвокат рассказал в пятницу ТАСС.

Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на адвоката Оксану Михалкину, что сотни православных верующих обратились к генеральному прокурору Юрию Чайке с заявлением о проверке создателей художественного фильма "Матильда" на оскорбление их чувств и экстремизм, а также настаивают на обращении надзорного ведомства в суд с требованием запретить его демонстрацию.

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Добрынин просит генпрокурора поручить проведение проверки "о том, что осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать права и свободы других лиц", в частности, имеется в виду Алексей Учитель. Кроме того, адвокат призывает "поручить при выявлении в ходе проверки заявлений, содержащих признаки заведомо ложного доноса о якобы совершении создателями фильма "Матильда" противоправных действий, принять меры по привлечению каждого из авторов таких заявлений к уголовной ответственности за совершенное правонарушение".

Также представитель Учителя просит "принять меры прокурорского реагирования к лицам, возможно, организовавшим направление в Генеральную прокуратуру Российской Федерации анонимных, фальсифицированных, содержащих заведомо ложные сведения, и иных заранее "срежиссированных" обращений в порядке, предусмотренном действующим законодательством".

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Ситуация вокруг фильма "Матильда"
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Учитель, Алексей Ефимович Поклонская, Наталья Владимировна
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