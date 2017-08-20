Путин поддержал идею возобновления системы заказов для молодых художников

БАКАЛЬСКАЯ КОСА /Крым/, 20 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею о возобновлении системы распределения заказов для молодых художников через художественные комбинаты.

На встрече главы государства с участниками Всероссийского образовательного форума "Таврида" художник из Тулы напомнил, что в советские годы существовала система, по которой молодые художники, получив образование, шли в Союз художников и получали заказы на работы в художественных комбинатах, тем самым они могли "работать на страну". Он поинтересовался у президента, можно ли восстановить подобную систему сейчас.

"Не буду скрывать, я не знал, что художественные комбинаты прекратили существование. Думаю, да, поддержка нужна. Я понимаю, о чем вы говорите, у меня есть друзья, которые занимаются творчеством, я знаю с какими сложностями они сталкиваются в поиске заказов. Я понимаю, что нужна какая-то стабильность. Обязательно с коллегами поговорю, в том числе из Министерства культуры, думаю, что вполне можно решить такой вопрос и это воссоздать", - сказал президент.