Владимир Путин на форуме "Таврида" в Крыму. Видеотрансляция

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Ruptly
Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Крым совершает визит на Всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида". Глава государства намерен ознакомиться с тематическими выставками творческих групп, фотохудожников, архитекторов и дизайнеров-урбанистов, а также в неформальной обстановке пообщаться с организаторами и участниками форума.
Форум "Таврида" проводится в Крыму в третий раз. Он традиционно объединяет талантливую молодежь страны и специалистов из разных сфер: дизайна и архитектуры, литературы, изобразительного искусства и музыки, кино и мультипликации, журналистики, музейного дела и преподавания истории. Организаторами мероприятия являются Федеральное агентство по делам молодежи и подведомственное ему учреждение "Роспатриотцентр" в партнерстве с Московским государственным институтом культуры. В 2017 году на участие в форуме было подано более 13 тыс. заявок.