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Путин обещал подумать над субсидированием показа документальных фильмов

Культура
20 августа, 20:19 UTC+3 БАКАЛЬСКАЯ КОСА /Крым/ 20, августа. /ТАСС

Президент отметил, что на производство таких фильмов в 2016 году было выделено около 320 млн рублей

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БАКАЛЬСКАЯ КОСА /Крым/, 20 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обещал подумать, где изыскать дополнительные средства на субсидирование показа современных документальных фильмов. Об этом речь зашла на встрече с участниками Всероссийского образовательного форума "Таврида".

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"У нас ленты появляются, они талантливые, интересные, нужные для людей и для страны. Деньги выделяются на производство фильмов, но показывать их - это, к сожалению, пока проблема. Здесь нужны дополнительные средства, по-другому не получится, на субсидирование самого показа и на телевидении, и в сети кинотеатров. Подумаем над этим", - сказал Путин.

По словам президента, в 2015 году на производство документального кино было выделено около 285 млн рублей. В 2016 году сумма возросла до 315-320 млн рублей.

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